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В Запорожской области прогремел взрыв
В Запорожской области прогремел взрыв - РИА Новости, 18.06.2025
В Запорожской области прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:22:00+03:00
2025-06-18T05:22:00+03:00
2025-06-18T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепропетровск
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал в в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Запорожской области прозвучал звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного".Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а также о взрывах в Днепропетровске.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023458278.html
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запорожская область, россия, днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепропетровск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области прогремел взрыв
В Запорожской области второй раз за ночь прогремел взрыв