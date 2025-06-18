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СМИ: в Тегеране прогремел взрыв
СМИ: в Тегеране прогремел взрыв - РИА Новости, 18.06.2025
СМИ: в Тегеране прогремел взрыв
Взрыв был слышен в районах Хакимие и Техранпарс на востоке Тегерана, передает агентство Nour News. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T04:32:00+03:00
2025-06-18T04:32:00+03:00
2025-06-18T04:41:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 18 июн – РИА Новости. Взрыв был слышен в районах Хакимие и Техранпарс на востоке Тегерана, передает агентство Nour News."Несколько минут назад в тегеранских районах Хакимие и Техранпарс был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении агентства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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в мире, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран
В мире, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Иран
СМИ: в Тегеране прогремел взрыв
Nour News: в восточной части Тегерана прогремел взрыв