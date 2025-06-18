https://ria.ru/20250618/vzryv-2023451382.html

СМИ: в окрестностях Тегерана прогремел взрыв

СМИ: в окрестностях Тегерана прогремел взрыв - РИА Новости, 18.06.2025

СМИ: в окрестностях Тегерана прогремел взрыв

Взрыв произошел в окрестностях Тегерана, утверждает иранское агентство Nour News. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T02:32:00+03:00

2025-06-18T02:32:00+03:00

2025-06-18T02:45:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Взрыв произошел в окрестностях Тегерана, утверждает иранское агентство Nour News."Взрыв произошел в окрестностях Тегерана", - говорится в сообщении.Иранское агентство Press TV также сообщает о взрыве, отмечая при этом, что это является очередным "террористическим нападением" Израиля.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/kitay-2023450296.html

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в мире, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран, казем джалали