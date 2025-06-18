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Вузы Москвы 2025: лучшие московские институты и университеты для поступления
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12:16 18.06.2025 (обновлено: 14:52 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/vuzy-moskvy-2023417014.html
Лучшие вузы Москвы 2025: рейтинг институтов и университетов столицы
Вузы Москвы 2025: лучшие московские институты и университеты для поступления
Лучшие вузы Москвы 2025: рейтинг институтов и университетов столицы
Поступление в высшие учебные заведения Москвы – мечта многих абитуриентов. Образование, полученное в московских вузах, открывает перед выпускниками широкие... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:16:00+03:00
2025-06-18T14:52:00+03:00
россия
образование
вузы
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Поступление в высшие учебные заведения Москвы – мечта многих абитуриентов. Образование, полученное в московских вузах, открывает перед выпускниками широкие возможности для карьерного роста и самореализации. Какие вузы Москвы занимают высокие позиции в рейтингах и предлагают качественное образование — топ лучших институтов и университетов, как выбрать подходящий факультет и программу обучения, условия поступления и преимущества — в материале РИА Новости.Топ-5 лучших вузов МосквыМосква — крупнейший образовательный центр, где сосредоточены ведущие образовательные учреждения России. В 2025 году столица предлагает абитуриентам широкий выбор университетов и институтов для профессионального обучения и успешного старта будущей карьеры. Выбирая вуз для поступления, важно изучить не только рейтинг университетов и проходные баллы, но и ознакомиться с программами обучения, оценить возможности для практической подготовки.МГУСтарейший и один из самых престижных вузов России МГУ имени Ломоносова основан в 1755 году. Он занимает лидерство в области науки и образования. Подготовка ведется по гуманитарным, техническим, механико-математическим, юридическим, инженерным и другим образовательным направлениям. А факультет космических исследований единственный в России.Многопрофильный ВУЗ активно внедряет инновационные программы обучения и другие передовые технологии в учебный процесс. В 2025 году на бакалавриат и специалитет выделено 3952 бюджетных места. Вуз также имеет военный учебный центр и общежития для иногородних студентов.МФТИМосковский физико-технический институт (МФТИ) — один из ведущих технических вузов страны основан в 1946 году. Специализируется на подготовке высококвалифицированных специалистов в области физики, математики и информационных технологий. Из стен этого института вышли десятки академиков наук, изобретателей и выдающихся ученых. МФТИ и сегодня занимает первые позиции во многих российских и мировых рейтингах.РУДНРоссийский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы основан в 1960 году. Один из ведущих многопрофильных вузов России, предлагает обучение по различным направлениям, объединяет студентов разных культур и национальностей из 160 стран мира. Это место, где можно не только получить качественное образование и сильную языковую подготовку, но развить свои таланты: создано множество студенческих организаций, клубов по интересам, спортивных секций и творческих коллективов. В университете предусмотрены общежития, а военной кафедры нет.МГИМОМосковский государственный институт международных отношений — один из ведущих вузов России. Основанный в 1944 году вуз и сегодня продолжает оставаться лидером в области подготовки дипломатов, политологов, специалистов по международным делам и мировой экономике. Этот престижный вуз дает качественное образование и широкие возможности для карьерного роста.НИУ ВШЭНациональный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) — современный вуз, основанный в 1992 году. Один из ведущих многопрофильных вузов России в 2009 году получил статус национального исследовательского университета. Осуществляет подготовку специалистов по экономическим, инженерным, социальным, гуманитарным и другим образовательным направлениям от бакалавриата до аспирантуры, активно занимается научными исследованиями в различных областях. На 2025/26 учебный год подготовлено 2653 места для обучения за счет бюджетных средств. Есть военный учебный центр, а также общежитие для студентов из других городов.Топ-10 технических вузов МосквыПодготовка высококвалифицированных специалистов в технических столичных вузах дает возможность получить востребованную профессию в технической сфере. В топ-10 технических вузов столицы входят:Топ-10 экономических вузов МосквыВ столице России сосредоточены лучшие экономические вузы страны. В десятку лидеров входят:Топ-10 юридических вузов МосквыРейтинг 10 лучших юридических вузов столицы для тех, кто мечтает о карьере в области права.Топ-10 медицинских вузов МосквыПолучить диплом и уверенно начать карьеру в медицине можно в передовых медицинских высших учебных заведениях столицы, где обучают профессиям любой узкой специализации.Топ-10 гуманитарных вузов МосквыАбитуриентов по гуманитарным направлениям приглашают московские гуманитарные вузы.
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россия, образование, вузы
Россия, Образование, Вузы

Лучшие вузы Москвы 2025: рейтинг институтов и университетов столицы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПамятник М. В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) на Воробьевых горах
Памятник М. В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) на Воробьевых горах - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Памятник М. В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) на Воробьевых горах
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Оглавление
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Поступление в высшие учебные заведения Москвы – мечта многих абитуриентов. Образование, полученное в московских вузах, открывает перед выпускниками широкие возможности для карьерного роста и самореализации. Какие вузы Москвы занимают высокие позиции в рейтингах и предлагают качественное образование — топ лучших институтов и университетов, как выбрать подходящий факультет и программу обучения, условия поступления и преимущества — в материале РИА Новости.

Топ-5 лучших вузов Москвы

Москва — крупнейший образовательный центр, где сосредоточены ведущие образовательные учреждения России. В 2025 году столица предлагает абитуриентам широкий выбор университетов и институтов для профессионального обучения и успешного старта будущей карьеры. Выбирая вуз для поступления, важно изучить не только рейтинг университетов и проходные баллы, но и ознакомиться с программами обучения, оценить возможности для практической подготовки.

МГУ

Старейший и один из самых престижных вузов России МГУ имени Ломоносова основан в 1755 году. Он занимает лидерство в области науки и образования. Подготовка ведется по гуманитарным, техническим, механико-математическим, юридическим, инженерным и другим образовательным направлениям. А факультет космических исследований единственный в России.
Многопрофильный ВУЗ активно внедряет инновационные программы обучения и другие передовые технологии в учебный процесс. В 2025 году на бакалавриат и специалитет выделено 3952 бюджетных места. Вуз также имеет военный учебный центр и общежития для иногородних студентов.
Главное здание МГУ на Воробьевых горах

Проходной балл: варьируется в зависимости от факультета, в среднем 250+ баллов.

Бюджетные места: 3952.

Стоимость платного обучения: от 400 000 рублей в год.

Наличие общежития: предоставляется иногородним студентам.

МФТИ

Московский физико-технический институт (МФТИ) — один из ведущих технических вузов страны основан в 1946 году. Специализируется на подготовке высококвалифицированных специалистов в области физики, математики и информационных технологий. Из стен этого института вышли десятки академиков наук, изобретателей и выдающихся ученых. МФТИ и сегодня занимает первые позиции во многих российских и мировых рейтингах.
абораторные исследования культуры сердечной ткани в Московском физико-техническом институте

Проходной балл: зависит от направления обучения, в среднем 270+ баллов.

Бюджетные места: 1077.

Стоимость платного обучения: от 767 000 рублей в год.

Общежитие: предоставляется иногородним студентам.

РУДН

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы основан в 1960 году. Один из ведущих многопрофильных вузов России, предлагает обучение по различным направлениям, объединяет студентов разных культур и национальностей из 160 стран мира. Это место, где можно не только получить качественное образование и сильную языковую подготовку, но развить свои таланты: создано множество студенческих организаций, клубов по интересам, спортивных секций и творческих коллективов. В университете предусмотрены общежития, а военной кафедры нет.
Студенты в фойе Российского университета дружбы народов (РУДН)

Проходной балл: различается на разных отделениях, в среднем 260+ баллов.

Бюджетные места: 2 971.

Стоимость платного обучения: от 310 000 рублей в год.

Общежитие: предоставляется для иногородних студентов.

МГИМО

Московский государственный институт международных отношений — один из ведущих вузов России. Основанный в 1944 году вуз и сегодня продолжает оставаться лидером в области подготовки дипломатов, политологов, специалистов по международным делам и мировой экономике. Этот престижный вуз дает качественное образование и широкие возможности для карьерного роста.
Студенты у здания Московского государственного института международных отношений (МГИМО)

Проходной балл: варьируется в зависимости от факультета, в среднем 290+ баллов.

Бюджетные места: 456.

Стоимость платного обучения: от 565 000 рублей в год.

Общежитие: предоставляется.

НИУ ВШЭ

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) — современный вуз, основанный в 1992 году. Один из ведущих многопрофильных вузов России в 2009 году получил статус национального исследовательского университета. Осуществляет подготовку специалистов по экономическим, инженерным, социальным, гуманитарным и другим образовательным направлениям от бакалавриата до аспирантуры, активно занимается научными исследованиями в различных областях. На 2025/26 учебный год подготовлено 2653 места для обучения за счет бюджетных средств. Есть военный учебный центр, а также общежитие для студентов из других городов.
Здание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве

Проходной балл: для поступления на бюджет в среднем необходимо 250+ баллов.

Бюджетные места: 2 653.

Стоимость платного обучения: от 370 000 рублей в год.

Общежитие: предоставляется.

Топ-10 технических вузов Москвы

Подготовка высококвалифицированных специалистов в технических столичных вузах дает возможность получить востребованную профессию в технической сфере. В топ-10 технических вузов столицы входят:
  1. 1.
    МГТУ им. Н.Э. Баумана. Кузница кадров для оборонной, космической и других высокотехнологичных отраслей. Сегодня здесь можно получить образование на спецфакультетах: "Робототехника и комплексная автоматизация", "Ядерные реакторы и материалы", возможно обучаться по двум программам высшей школы и получить сразу два диплома, а также шанс трудоустроиться в Ростех или Роскосмос.
  2. 2.
    МФТИ (Физтех). Институт отличается углубленной подготовкой специалистов в области физики и математики, системного анализа, биотехнологий. Для абитуриентов предложены новые программы: "Искусственный интеллект в медицине", "Квантовые вычисления".
  3. 3.
    НИЯУ МИФИ. Национальный исследовательский ядерный университет специализируется на ядерной энергетике, нанотехнологиях, информационной безопасности и готовит высококвалифицированных специалистов, способных внести вклад в развитие российской и мировой науки.
  4. 4.
    МАИ НИУ. Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) с 1930 года готовит специалистов не только для авиационной и ракетно-космической промышленности, но сегодня в его стенах получают знания студенты в IT-сфере, природопользовании и экологии и других направлениях.
  5. 5.
    МТУСИ. Московский технический университет связи и информатики начал свою деятельность в 1921 году. Сегодня этот ведущий вуз в области телекоммуникаций и информационных технологий ведет подготовку радиотехников, программистов, IT–специалистов, экономистов.
  6. 6.
    МГТУ "СТАНКИН". Московский государственный технологический университет "СТАНКИН", специализирующийся на машиностроении и автоматизации производства, является одним из крупнейших технологических вузов России.
  7. 7.
    РХТУ им. Д. И. Менделеева. Российский химико-технологический университет имени Менделеева — один из крупнейших химико-технологических вузов России, который работает с 1898 года и готовит высококвалифицированные кадры в области химической промышленности и науки.
  8. 8.
    МЭИ. Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт" ведет подготовку специалистов для энергетической отрасли и промышленности и энергетической отрасли: радиоэлектроника, механика, электротехника, энергомашиностроение, атомная и электроэнергетик.
  9. 9.
    РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Ведущий вуз в области нефтегазовой промышленности осуществляет образовательную деятельность с 1930 года и остается популярен у абитуриентов, желающих освоить техническую специальность.
  10. 10.
    МИРЭА. Российский технологический университет появился в 1947 году. Это вуз для тех, кто увлечен высокими технологиями, разработкой роботов и киберсистем. Студенты имеют возможность проходить стажировки и участвовать в реальных проектах.

Топ-10 экономических вузов Москвы

В столице России сосредоточены лучшие экономические вузы страны. В десятку лидеров входят:
  1. 1.
    НИУ ВШЭ. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" — один из самых престижных экономических вузов страны с сильным преподавательским составом и инновационным подходом к образованию.
  2. 2.
    МГУ им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет МГУ предлагает фундаментальные знания в области экономики, широкий выбор специализаций, включая экономическую теорию, финансы и кредит, мировую экономику.
  3. 3.
    Финансовый университет при Правительстве РФ. Ведет подготовку квалифицированных специалистов для работы в банковской, экономической сфере, области высоких технологий и других направлениях. Студенты получают не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для работы в финансовой сфере.
  4. 4.
    РУДН. Российский университет дружбы народов (экономический факультет) предлагает экономические программы с углубленным изучением иностранных языков и специфики ведения бизнеса в различных странах мира. Ориентирован на подготовку специалистов для работы в международных организациях и компаниях.
  5. 5.
    РАНХиГС. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ ведет подготовку управленческих кадров для государства и бизнеса.
  6. 6.
    РЭУ им. Г.В. Плеханова: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова — старейший экономический вуз страны, специализирующийся на экономическом и управленческом образовании.
  7. 7.
    МГИМО. Московский государственный институт международных отношений МИД России (факультет международных экономических отношений) проводит обучение специалистов-международников, в том числе в сфере экономики.
  8. 8.
    РАНХиГС. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, готовит управленческие кадры для государства и бизнеса.
  9. 9.
    ГУУ. Государственный университет управления ведет работу по подготовке высококвалифицированных управленцев для различных отраслей экономики. Практико-ориентированный подход к обучению позволяет студентам получить реальный опыт работы и развить необходимые навыки.
  10. 10.
    ИМЭС. Институт международных экономических связей ориентирован на подготовку специалистов, обладающих знаниями в области мировой экономики, международного бизнеса, финансов, логистики и права, отвечающих международным стандартам.

Топ-10 юридических вузов Москвы

Рейтинг 10 лучших юридических вузов столицы для тех, кто мечтает о карьере в области права.
  1. 1.
    Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Юридический факультет МГУ — один из самых престижных юридических факультетов России, сочетающий вековые традиции и современные образовательные методики.
  2. 2.
    МГЮА. Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина является ведущим профильным юридическим вузом в России. Ведет подготовку специалистов в области юриспруденции и права по различным профилям.
  3. 3.
    НИУ ВШЭ. Факультет права в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" создан сравнительно недавно, но уже входит в число передовых центров юридического образования.
  4. 4.
    Институт государственной службы и управления (ИГСУ) при РАНХиГС готовит юристов для государственной службы, делая акцент на административное и конституционное право с учетом мировых практик.
  5. 5.
    Дипломатическая академия МИД России: Специализируется на подготовке юристов-международников, востребованных в дипломатической службе и международных организациях.
  6. 6.
    РГУП. Российский государственный университет правосудия имени В.М. Лебедева — уникальное высшее учебное заведение, которое занимается подготовкой специалистов для системы правосудия. Ориентирован на подготовку судейских кадров и работников судебной системы.
  7. 7.
    ВГУЮ РПА. Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) осуществляет профессиональную подготовку юристов для работы в системе Министерства юстиции РФ.
  8. 8.
    Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. Ведет подготовку кадров для правоохранительных органов по широкому спектру направлений: правоохранительная деятельность, криминалистика, оперативно-розыскная работа, информационная безопасность и другие.
  9. 9.
    Финансовый университет при Правительстве РФ. Юридический факультет этого вуза — место, где юриспруденция органично переплетается с глубоким пониманием экономических и финансовых процессов. Студентов учат комплексно оценивать правовые проблемы в быстро меняющейся экономической среде.
  10. 10.
    Дипломатическая академия МИД России — старейший уникальный многопрофильный учебно-научный центр дает возможность получить престижное и качественное образование для дипломатической службы.

Топ-10 медицинских вузов Москвы

Получить диплом и уверенно начать карьеру в медицине можно в передовых медицинских высших учебных заведениях столицы, где обучают профессиям любой узкой специализации.
  1. 1.
    Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. Старейший медицинский вуз России, известный своими научными исследованиями и клинической практикой. Предлагает широкий спектр образовательных программ в области медицины и фармации.
  2. 2.
    Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет фундаментальной медицины МГУ осуществляет набор по направлениям "Лечебное дело" и "Фармация". Студенты получают естественнонаучные знания, изучают клинические дисциплины, проводят исследования по актуальным проблемам медицины.
  3. 3.
    РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова известен инновационными методами обучения и активным сотрудничеством с ведущими медицинскими центрами и клиниками столицы.
  4. 4.
    Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" приглашает абитуриентов на специальность "Лечебное дело". Это вуз для тех, кто желает обучаться и в дальнейшем развиваться в области инженерно-физической биомедицины.
  5. 5.
    Медицинский институт Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы — это глобальная платформа для подготовки врачей. широкий спектр медицинских специальностей для студентов, практические занятия, инновационные технологии диагностики и методов лечения.
  6. 6.
    Российский университет медицины Минздрава России (РосУниМед) является одним из ведущих медицинских вузов России, где в основе обучения лежит интеграция фундаментальной науки и клинической практики. До 2023 года он был известен как Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова (МГМСУ).
  7. 7.
    Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). Ведущий научно-исследовательский институт осуществляет образовательную деятельность в области клинической медицины.
  8. 8.
    МГМСУ им. А. И. Евдокимова. Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова — динамично развивающийся образовательный центр стоматологической науки и практики. Ведет подготовку будущих стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, имплантологов, зубных техников и даже врачей-кибернетиков.
  9. 9.
    МГОУ. Московский государственный областной университет реализует на медицинском факультете классическое образование по специальности "Лечебное дело". Будущие врачи, медсестры и специалисты в области здравоохранения получают фундаментальные знания и практические навыки, необходимые для успешной работы в условиях современной медицины.
  10. 10.
    РТУ МИРЭА. Российский технологический университет МИРЭА на факультете биотехнологии дает знания в области новых уникальных материалов. Студенты изучают промышленную фармацию и биотехнологии, учатся получать диагностические и лекарственные препараты.

Топ-10 гуманитарных вузов Москвы

Абитуриентов по гуманитарным направлениям приглашают московские гуманитарные вузы.
  1. 1.
    МГУ им. М.В. Ломоносова возглавляет рейтинг вузов не только в Москве, но и в России. Исторический, филологический, философский и другие факультеты, предлагают широкий спектр гуманитарных дисциплин — "лингвистика", "перевод и переводоведение", "медиакоммуникации", "фундаментальная и прикладная лингвистика", "реклама и связи с общественностью".
  2. 2.
    НИУ ВШЭ. Высшая школа экономики на своих гуманитарных факультетах готовит философов, социологов, историков, политологов, специалистов по медиа. Студенты получают возможность изучать широкий спектр дисциплин, от философии и истории до лингвистики и культурологии.
  3. 3.
    РУДН. Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы реализует языковую подготовку и гуманитарные специальности. Студенты изучают историю, философию, политологию, социологию, журналистику и другие науки. Это уникальная образовательная среда, где переплетаются культуры и знания со всего мира.
  4. 4.
    МГИМО. Московский государственный институт международных отношений готовит специалистов по направлениям: лингвистика, педагогическое образование, психология, международная журналистика, политология, реклама и связи с общественностью, социология и другие.
  5. 5.
    МГЛУ. Московский государственный лингвистический университет специализируется на иностранных языках и лингвистике. Студенты изучают не только английский и французский языки, но и арабский, корейский, японский.
  6. 6.
    РГГУ. Российский государственный гуманитарный университет предлагает широкий спектр гуманитарных дисциплин: история, культурология и архивное дело. Популярны такие направления как "востоковедение и африканистика", "современное политическое развитие стран Азии — китайский язык" и другие.
  7. 7.
    МПГУ. Московский педагогический государственный университет ведет подготовку не только учителей, но и психологов, дефектологов, социальных педагогов, востребованных в современной системе образования.
  8. 8.
    МГПУ. Московский городской педагогический университет хранит наследие российской педагогической школы и активно внедряет передовые образовательные технологии и методики. Здесь готовят педагогов, логопедов, психологов и других специалистов в сфере образования.
  9. 9.
    ГСГУ. Государственный социально-гуманитарный университет предлагает широкий спектр образовательных программ, охватывающих сферы социально-гуманитарного знания: от истории и философии до лингвистики и психологии, от педагогики и социологии до юриспруденции и экономики.
  10. 10.
    МГОУ. Московский государственный областной университет осуществляет подготовку специалистов по различным педагогическим направлениям, востребованным в школах, детских садах и центрах дополнительного образования.
 
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