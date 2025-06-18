Лучшие вузы Москвы 2025: рейтинг институтов и университетов столицы
Топ-5 лучших вузов Москвы
МГУ
Проходной балл: варьируется в зависимости от факультета, в среднем 250+ баллов.
Бюджетные места: 3952.
Стоимость платного обучения: от 400 000 рублей в год.
Наличие общежития: предоставляется иногородним студентам.
МФТИ
Проходной балл: зависит от направления обучения, в среднем 270+ баллов.
Бюджетные места: 1077.
Стоимость платного обучения: от 767 000 рублей в год.
Общежитие: предоставляется иногородним студентам.
РУДН
Проходной балл: различается на разных отделениях, в среднем 260+ баллов.
Бюджетные места: 2 971.
Стоимость платного обучения: от 310 000 рублей в год.
Общежитие: предоставляется для иногородних студентов.
МГИМО
Проходной балл: варьируется в зависимости от факультета, в среднем 290+ баллов.
Бюджетные места: 456.
Стоимость платного обучения: от 565 000 рублей в год.
Общежитие: предоставляется.
НИУ ВШЭ
Проходной балл: для поступления на бюджет в среднем необходимо 250+ баллов.
Бюджетные места: 2 653.
Стоимость платного обучения: от 370 000 рублей в год.
Общежитие: предоставляется.
Топ-10 технических вузов Москвы
- 1.МГТУ им. Н.Э. Баумана. Кузница кадров для оборонной, космической и других высокотехнологичных отраслей. Сегодня здесь можно получить образование на спецфакультетах: "Робототехника и комплексная автоматизация", "Ядерные реакторы и материалы", возможно обучаться по двум программам высшей школы и получить сразу два диплома, а также шанс трудоустроиться в Ростех или Роскосмос.
- 2.МФТИ (Физтех). Институт отличается углубленной подготовкой специалистов в области физики и математики, системного анализа, биотехнологий. Для абитуриентов предложены новые программы: "Искусственный интеллект в медицине", "Квантовые вычисления".
- 3.НИЯУ МИФИ. Национальный исследовательский ядерный университет специализируется на ядерной энергетике, нанотехнологиях, информационной безопасности и готовит высококвалифицированных специалистов, способных внести вклад в развитие российской и мировой науки.
- 4.МАИ НИУ. Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) с 1930 года готовит специалистов не только для авиационной и ракетно-космической промышленности, но сегодня в его стенах получают знания студенты в IT-сфере, природопользовании и экологии и других направлениях.
- 5.МТУСИ. Московский технический университет связи и информатики начал свою деятельность в 1921 году. Сегодня этот ведущий вуз в области телекоммуникаций и информационных технологий ведет подготовку радиотехников, программистов, IT–специалистов, экономистов.
- 6.МГТУ "СТАНКИН". Московский государственный технологический университет "СТАНКИН", специализирующийся на машиностроении и автоматизации производства, является одним из крупнейших технологических вузов России.
- 7.РХТУ им. Д. И. Менделеева. Российский химико-технологический университет имени Менделеева — один из крупнейших химико-технологических вузов России, который работает с 1898 года и готовит высококвалифицированные кадры в области химической промышленности и науки.
- 8.МЭИ. Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт" ведет подготовку специалистов для энергетической отрасли и промышленности и энергетической отрасли: радиоэлектроника, механика, электротехника, энергомашиностроение, атомная и электроэнергетик.
- 9.РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Ведущий вуз в области нефтегазовой промышленности осуществляет образовательную деятельность с 1930 года и остается популярен у абитуриентов, желающих освоить техническую специальность.
- 10.МИРЭА. Российский технологический университет появился в 1947 году. Это вуз для тех, кто увлечен высокими технологиями, разработкой роботов и киберсистем. Студенты имеют возможность проходить стажировки и участвовать в реальных проектах.
Топ-10 экономических вузов Москвы
- 1.НИУ ВШЭ. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" — один из самых престижных экономических вузов страны с сильным преподавательским составом и инновационным подходом к образованию.
- 2.МГУ им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет МГУ предлагает фундаментальные знания в области экономики, широкий выбор специализаций, включая экономическую теорию, финансы и кредит, мировую экономику.
- 3.Финансовый университет при Правительстве РФ. Ведет подготовку квалифицированных специалистов для работы в банковской, экономической сфере, области высоких технологий и других направлениях. Студенты получают не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для работы в финансовой сфере.
- 4.РУДН. Российский университет дружбы народов (экономический факультет) предлагает экономические программы с углубленным изучением иностранных языков и специфики ведения бизнеса в различных странах мира. Ориентирован на подготовку специалистов для работы в международных организациях и компаниях.
- 5.РАНХиГС. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ ведет подготовку управленческих кадров для государства и бизнеса.
- 6.РЭУ им. Г.В. Плеханова: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова — старейший экономический вуз страны, специализирующийся на экономическом и управленческом образовании.
- 7.МГИМО. Московский государственный институт международных отношений МИД России (факультет международных экономических отношений) проводит обучение специалистов-международников, в том числе в сфере экономики.
- 8.РАНХиГС. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, готовит управленческие кадры для государства и бизнеса.
- 9.ГУУ. Государственный университет управления ведет работу по подготовке высококвалифицированных управленцев для различных отраслей экономики. Практико-ориентированный подход к обучению позволяет студентам получить реальный опыт работы и развить необходимые навыки.
- 10.ИМЭС. Институт международных экономических связей ориентирован на подготовку специалистов, обладающих знаниями в области мировой экономики, международного бизнеса, финансов, логистики и права, отвечающих международным стандартам.
Топ-10 юридических вузов Москвы
- 1.Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Юридический факультет МГУ — один из самых престижных юридических факультетов России, сочетающий вековые традиции и современные образовательные методики.
- 2.МГЮА. Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина является ведущим профильным юридическим вузом в России. Ведет подготовку специалистов в области юриспруденции и права по различным профилям.
- 3.НИУ ВШЭ. Факультет права в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" создан сравнительно недавно, но уже входит в число передовых центров юридического образования.
- 4.Институт государственной службы и управления (ИГСУ) при РАНХиГС готовит юристов для государственной службы, делая акцент на административное и конституционное право с учетом мировых практик.
- 5.Дипломатическая академия МИД России: Специализируется на подготовке юристов-международников, востребованных в дипломатической службе и международных организациях.
- 6.РГУП. Российский государственный университет правосудия имени В.М. Лебедева — уникальное высшее учебное заведение, которое занимается подготовкой специалистов для системы правосудия. Ориентирован на подготовку судейских кадров и работников судебной системы.
- 7.ВГУЮ РПА. Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) осуществляет профессиональную подготовку юристов для работы в системе Министерства юстиции РФ.
- 8.Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. Ведет подготовку кадров для правоохранительных органов по широкому спектру направлений: правоохранительная деятельность, криминалистика, оперативно-розыскная работа, информационная безопасность и другие.
- 9.Финансовый университет при Правительстве РФ. Юридический факультет этого вуза — место, где юриспруденция органично переплетается с глубоким пониманием экономических и финансовых процессов. Студентов учат комплексно оценивать правовые проблемы в быстро меняющейся экономической среде.
- 10.Дипломатическая академия МИД России — старейший уникальный многопрофильный учебно-научный центр дает возможность получить престижное и качественное образование для дипломатической службы.
Топ-10 медицинских вузов Москвы
- 1.Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. Старейший медицинский вуз России, известный своими научными исследованиями и клинической практикой. Предлагает широкий спектр образовательных программ в области медицины и фармации.
- 2.Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет фундаментальной медицины МГУ осуществляет набор по направлениям "Лечебное дело" и "Фармация". Студенты получают естественнонаучные знания, изучают клинические дисциплины, проводят исследования по актуальным проблемам медицины.
- 3.РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова известен инновационными методами обучения и активным сотрудничеством с ведущими медицинскими центрами и клиниками столицы.
- 4.Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" приглашает абитуриентов на специальность "Лечебное дело". Это вуз для тех, кто желает обучаться и в дальнейшем развиваться в области инженерно-физической биомедицины.
- 5.Медицинский институт Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы — это глобальная платформа для подготовки врачей. широкий спектр медицинских специальностей для студентов, практические занятия, инновационные технологии диагностики и методов лечения.
- 6.Российский университет медицины Минздрава России (РосУниМед) является одним из ведущих медицинских вузов России, где в основе обучения лежит интеграция фундаментальной науки и клинической практики. До 2023 года он был известен как Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова (МГМСУ).
- 7.Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). Ведущий научно-исследовательский институт осуществляет образовательную деятельность в области клинической медицины.
- 8.МГМСУ им. А. И. Евдокимова. Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова — динамично развивающийся образовательный центр стоматологической науки и практики. Ведет подготовку будущих стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, имплантологов, зубных техников и даже врачей-кибернетиков.
- 9.МГОУ. Московский государственный областной университет реализует на медицинском факультете классическое образование по специальности "Лечебное дело". Будущие врачи, медсестры и специалисты в области здравоохранения получают фундаментальные знания и практические навыки, необходимые для успешной работы в условиях современной медицины.
- 10.РТУ МИРЭА. Российский технологический университет МИРЭА на факультете биотехнологии дает знания в области новых уникальных материалов. Студенты изучают промышленную фармацию и биотехнологии, учатся получать диагностические и лекарственные препараты.
Топ-10 гуманитарных вузов Москвы
- 1.МГУ им. М.В. Ломоносова возглавляет рейтинг вузов не только в Москве, но и в России. Исторический, филологический, философский и другие факультеты, предлагают широкий спектр гуманитарных дисциплин — "лингвистика", "перевод и переводоведение", "медиакоммуникации", "фундаментальная и прикладная лингвистика", "реклама и связи с общественностью".
- 2.НИУ ВШЭ. Высшая школа экономики на своих гуманитарных факультетах готовит философов, социологов, историков, политологов, специалистов по медиа. Студенты получают возможность изучать широкий спектр дисциплин, от философии и истории до лингвистики и культурологии.
- 3.РУДН. Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы реализует языковую подготовку и гуманитарные специальности. Студенты изучают историю, философию, политологию, социологию, журналистику и другие науки. Это уникальная образовательная среда, где переплетаются культуры и знания со всего мира.
- 4.МГИМО. Московский государственный институт международных отношений готовит специалистов по направлениям: лингвистика, педагогическое образование, психология, международная журналистика, политология, реклама и связи с общественностью, социология и другие.
- 5.МГЛУ. Московский государственный лингвистический университет специализируется на иностранных языках и лингвистике. Студенты изучают не только английский и французский языки, но и арабский, корейский, японский.
- 6.РГГУ. Российский государственный гуманитарный университет предлагает широкий спектр гуманитарных дисциплин: история, культурология и архивное дело. Популярны такие направления как "востоковедение и африканистика", "современное политическое развитие стран Азии — китайский язык" и другие.
- 7.МПГУ. Московский педагогический государственный университет ведет подготовку не только учителей, но и психологов, дефектологов, социальных педагогов, востребованных в современной системе образования.
- 8.МГПУ. Московский городской педагогический университет хранит наследие российской педагогической школы и активно внедряет передовые образовательные технологии и методики. Здесь готовят педагогов, логопедов, психологов и других специалистов в сфере образования.
- 9.ГСГУ. Государственный социально-гуманитарный университет предлагает широкий спектр образовательных программ, охватывающих сферы социально-гуманитарного знания: от истории и философии до лингвистики и психологии, от педагогики и социологии до юриспруденции и экономики.
- 10.МГОУ. Московский государственный областной университет осуществляет подготовку специалистов по различным педагогическим направлениям, востребованным в школах, детских садах и центрах дополнительного образования.