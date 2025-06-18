https://ria.ru/20250618/vuzy-moskvy-2023417014.html

Лучшие вузы Москвы 2025: рейтинг институтов и университетов столицы

Вузы Москвы 2025: лучшие московские институты и университеты для поступления

Лучшие вузы Москвы 2025: рейтинг институтов и университетов столицы

Поступление в высшие учебные заведения Москвы – мечта многих абитуриентов. Образование, полученное в московских вузах, открывает перед выпускниками широкие... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:16:00+03:00

2025-06-18T12:16:00+03:00

2025-06-18T14:52:00+03:00

россия

образование

вузы

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Поступление в высшие учебные заведения Москвы – мечта многих абитуриентов. Образование, полученное в московских вузах, открывает перед выпускниками широкие возможности для карьерного роста и самореализации. Какие вузы Москвы занимают высокие позиции в рейтингах и предлагают качественное образование — топ лучших институтов и университетов, как выбрать подходящий факультет и программу обучения, условия поступления и преимущества — в материале РИА Новости.Топ-5 лучших вузов МосквыМосква — крупнейший образовательный центр, где сосредоточены ведущие образовательные учреждения России. В 2025 году столица предлагает абитуриентам широкий выбор университетов и институтов для профессионального обучения и успешного старта будущей карьеры. Выбирая вуз для поступления, важно изучить не только рейтинг университетов и проходные баллы, но и ознакомиться с программами обучения, оценить возможности для практической подготовки.МГУСтарейший и один из самых престижных вузов России МГУ имени Ломоносова основан в 1755 году. Он занимает лидерство в области науки и образования. Подготовка ведется по гуманитарным, техническим, механико-математическим, юридическим, инженерным и другим образовательным направлениям. А факультет космических исследований единственный в России.Многопрофильный ВУЗ активно внедряет инновационные программы обучения и другие передовые технологии в учебный процесс. В 2025 году на бакалавриат и специалитет выделено 3952 бюджетных места. Вуз также имеет военный учебный центр и общежития для иногородних студентов.МФТИМосковский физико-технический институт (МФТИ) — один из ведущих технических вузов страны основан в 1946 году. Специализируется на подготовке высококвалифицированных специалистов в области физики, математики и информационных технологий. Из стен этого института вышли десятки академиков наук, изобретателей и выдающихся ученых. МФТИ и сегодня занимает первые позиции во многих российских и мировых рейтингах.РУДНРоссийский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы основан в 1960 году. Один из ведущих многопрофильных вузов России, предлагает обучение по различным направлениям, объединяет студентов разных культур и национальностей из 160 стран мира. Это место, где можно не только получить качественное образование и сильную языковую подготовку, но развить свои таланты: создано множество студенческих организаций, клубов по интересам, спортивных секций и творческих коллективов. В университете предусмотрены общежития, а военной кафедры нет.МГИМОМосковский государственный институт международных отношений — один из ведущих вузов России. Основанный в 1944 году вуз и сегодня продолжает оставаться лидером в области подготовки дипломатов, политологов, специалистов по международным делам и мировой экономике. Этот престижный вуз дает качественное образование и широкие возможности для карьерного роста.НИУ ВШЭНациональный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) — современный вуз, основанный в 1992 году. Один из ведущих многопрофильных вузов России в 2009 году получил статус национального исследовательского университета. Осуществляет подготовку специалистов по экономическим, инженерным, социальным, гуманитарным и другим образовательным направлениям от бакалавриата до аспирантуры, активно занимается научными исследованиями в различных областях. На 2025/26 учебный год подготовлено 2653 места для обучения за счет бюджетных средств. Есть военный учебный центр, а также общежитие для студентов из других городов.Топ-10 технических вузов МосквыПодготовка высококвалифицированных специалистов в технических столичных вузах дает возможность получить востребованную профессию в технической сфере. В топ-10 технических вузов столицы входят:Топ-10 экономических вузов МосквыВ столице России сосредоточены лучшие экономические вузы страны. В десятку лидеров входят:Топ-10 юридических вузов МосквыРейтинг 10 лучших юридических вузов столицы для тех, кто мечтает о карьере в области права.Топ-10 медицинских вузов МосквыПолучить диплом и уверенно начать карьеру в медицине можно в передовых медицинских высших учебных заведениях столицы, где обучают профессиям любой узкой специализации.Топ-10 гуманитарных вузов МосквыАбитуриентов по гуманитарным направлениям приглашают московские гуманитарные вузы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, образование, вузы