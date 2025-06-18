https://ria.ru/20250618/vtb-2023552025.html
ВТБ профинансирует развитие промышленных парков в Московской области
ВТБ профинансирует развитие промышленных парков в Московской области - РИА Новости, 18.06.2025
ВТБ профинансирует развитие промышленных парков в Московской области
ВТБ предоставит финансирование холдингу "Строительный Альянс" для создания промышленных парков Industrial City в Ленинском и Дмитровском городских округах... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:41:00+03:00
2025-06-18T12:41:00+03:00
2025-06-18T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВТБ предоставит финансирование холдингу "Строительный Альянс" для создания промышленных парков Industrial City в Ленинском и Дмитровском городских округах Московской области, сообщает пресс-служба банка. Соглашение об этом подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и руководитель холдинга "Строительный Альянс", председатель Союза промышленников и предпринимателей "Иволга" Альфия Петрухина в рамках форума ПМЭФ-2025. Промышленные парки общей площадью 185 тысяч квадратных метров будут возводиться на территории государственных индустриальных парков "Титан" и "Ключ". Промышленная инфраструктура предоставит резидентам бесшовную экосистему сервисов и цифровых решений. Благодаря готовой инфраструктуре парков (смарт-офисам, ЦОДам) резиденты смогут в короткий срок запустить производство. Планируется, что на территории предприятий – резидентов парков Industrial City - будет создано более 1000 рабочих мест. На прилегающей территории будут построены спортивные площадки и нетворкинг-пространства для сотрудников. "Строительство технопарков не только стимулирует развитие высокотехнологичных отраслей, но и значительно улучшает бизнес-климат, помогает привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, а также способствует экономическому росту всего региона. Наше многолетнее сотрудничество с холдингом "Строительный Альянс" – это пример эффективного партнерства, которое способствует созданию и развитию качественных и современных условий для ведения высокотехнологичного бизнеса", – рассказал Еременко. Транспортную доступность резидентам Industrial City, расположенного на территории индустриального парка "Титан", обеспечит непосредственная близость к главным логистическим артериям: МКАД, трассам М-4 и М-2. В Industrial City в государственном парке "Ключ" – удобное расположение рядом с ЦКАД, терминально-логистическим центром "Белый Раст" и Дмитровским шоссе.
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поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
ВТБ профинансирует развитие промышленных парков в Московской области
ВТБ профинансирует развитие промышленных парков в Подмосковье
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВТБ предоставит финансирование холдингу "Строительный Альянс" для создания промышленных парков Industrial City в Ленинском и Дмитровском городских округах Московской области, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение об этом подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и руководитель холдинга "Строительный Альянс", председатель Союза промышленников и предпринимателей "Иволга" Альфия Петрухина в рамках форума ПМЭФ-2025.
Промышленные парки общей площадью 185 тысяч квадратных метров будут возводиться на территории государственных индустриальных парков "Титан" и "Ключ". Промышленная инфраструктура предоставит резидентам бесшовную экосистему сервисов и цифровых решений. Благодаря готовой инфраструктуре парков (смарт-офисам, ЦОДам) резиденты смогут в короткий срок запустить производство.
Планируется, что на территории предприятий – резидентов парков Industrial City - будет создано более 1000 рабочих мест. На прилегающей территории будут построены спортивные площадки и нетворкинг-пространства для сотрудников.
"Строительство технопарков не только стимулирует развитие высокотехнологичных отраслей, но и значительно улучшает бизнес-климат, помогает привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, а также способствует экономическому росту всего региона. Наше многолетнее сотрудничество с холдингом "Строительный Альянс" – это пример эффективного партнерства, которое способствует созданию и развитию качественных и современных условий для ведения высокотехнологичного бизнеса", – рассказал Еременко.
Транспортную доступность резидентам Industrial City, расположенного на территории индустриального парка "Титан", обеспечит непосредственная близость к главным логистическим артериям: МКАД, трассам М-4 и М-2. В Industrial City в государственном парке "Ключ" – удобное расположение рядом с ЦКАД, терминально-логистическим центром "Белый Раст" и Дмитровским шоссе.