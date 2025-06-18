Рейтинг@Mail.ru
ВТБ профинансирует развитие промышленных парков в Московской области - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/vtb-2023552025.html
ВТБ профинансирует развитие промышленных парков в Московской области
ВТБ профинансирует развитие промышленных парков в Московской области - РИА Новости, 18.06.2025
ВТБ профинансирует развитие промышленных парков в Московской области
ВТБ предоставит финансирование холдингу "Строительный Альянс" для создания промышленных парков Industrial City в Ленинском и Дмитровском городских округах... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:41:00+03:00
2025-06-18T12:41:00+03:00
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_0:70:3518:2048_1920x0_80_0_0_33be16995ffed8730629554b26f09e51.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВТБ предоставит финансирование холдингу "Строительный Альянс" для создания промышленных парков Industrial City в Ленинском и Дмитровском городских округах Московской области, сообщает пресс-служба банка. Соглашение об этом подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и руководитель холдинга "Строительный Альянс", председатель Союза промышленников и предпринимателей "Иволга" Альфия Петрухина в рамках форума ПМЭФ-2025. Промышленные парки общей площадью 185 тысяч квадратных метров будут возводиться на территории государственных индустриальных парков "Титан" и "Ключ". Промышленная инфраструктура предоставит резидентам бесшовную экосистему сервисов и цифровых решений. Благодаря готовой инфраструктуре парков (смарт-офисам, ЦОДам) резиденты смогут в короткий срок запустить производство. Планируется, что на территории предприятий – резидентов парков Industrial City - будет создано более 1000 рабочих мест. На прилегающей территории будут построены спортивные площадки и нетворкинг-пространства для сотрудников. "Строительство технопарков не только стимулирует развитие высокотехнологичных отраслей, но и значительно улучшает бизнес-климат, помогает привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, а также способствует экономическому росту всего региона. Наше многолетнее сотрудничество с холдингом "Строительный Альянс" – это пример эффективного партнерства, которое способствует созданию и развитию качественных и современных условий для ведения высокотехнологичного бизнеса", – рассказал Еременко. Транспортную доступность резидентам Industrial City, расположенного на территории индустриального парка "Титан", обеспечит непосредственная близость к главным логистическим артериям: МКАД, трассам М-4 и М-2. В Industrial City в государственном парке "Ключ" – удобное расположение рядом с ЦКАД, терминально-логистическим центром "Белый Раст" и Дмитровским шоссе.
https://ria.ru/20250617/vtb-2023349775.html
https://ria.ru/20250617/vtb-2023308119.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4d908ebfb9b6ff73531b56acc6346306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
ВТБ профинансирует развитие промышленных парков в Московской области

ВТБ профинансирует развитие промышленных парков в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВТБ предоставит финансирование холдингу "Строительный Альянс" для создания промышленных парков Industrial City в Ленинском и Дмитровском городских округах Московской области, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение об этом подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и руководитель холдинга "Строительный Альянс", председатель Союза промышленников и предпринимателей "Иволга" Альфия Петрухина в рамках форума ПМЭФ-2025.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
ВТБ перевел брокерскую инфраструктуру на отечественные технологии
17 июня, 15:43
Промышленные парки общей площадью 185 тысяч квадратных метров будут возводиться на территории государственных индустриальных парков "Титан" и "Ключ". Промышленная инфраструктура предоставит резидентам бесшовную экосистему сервисов и цифровых решений. Благодаря готовой инфраструктуре парков (смарт-офисам, ЦОДам) резиденты смогут в короткий срок запустить производство.
Планируется, что на территории предприятий – резидентов парков Industrial City - будет создано более 1000 рабочих мест. На прилегающей территории будут построены спортивные площадки и нетворкинг-пространства для сотрудников.
"Строительство технопарков не только стимулирует развитие высокотехнологичных отраслей, но и значительно улучшает бизнес-климат, помогает привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, а также способствует экономическому росту всего региона. Наше многолетнее сотрудничество с холдингом "Строительный Альянс" – это пример эффективного партнерства, которое способствует созданию и развитию качественных и современных условий для ведения высокотехнологичного бизнеса", – рассказал Еременко.
Транспортную доступность резидентам Industrial City, расположенного на территории индустриального парка "Титан", обеспечит непосредственная близость к главным логистическим артериям: МКАД, трассам М-4 и М-2. В Industrial City в государственном парке "Ключ" – удобное расположение рядом с ЦКАД, терминально-логистическим центром "Белый Раст" и Дмитровским шоссе.
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
ВТБ составил поколенческий портрет самозанятых
17 июня, 12:30
 
Поддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала