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В ВТБ перечислили особенности интеграции с РНКБ - РИА Новости, 18.06.2025
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04:39 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/vtb-2023456674.html
В ВТБ перечислили особенности интеграции с РНКБ
В ВТБ перечислили особенности интеграции с РНКБ - РИА Новости, 18.06.2025
В ВТБ перечислили особенности интеграции с РНКБ
Особенности интеграции ВТБ с крупнейшим банком Крыма - РНКБ - заключаются в сохранении офисной сети в Крыму и Севастополе, "унаследовании" налоговых льгот и... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T04:39:00+03:00
2025-06-18T04:39:00+03:00
экономика
республика крым
севастополь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Особенности интеграции ВТБ с крупнейшим банком Крыма - РНКБ - заключаются в сохранении офисной сети в Крыму и Севастополе, "унаследовании" налоговых льгот и обязательств в регионе, а также особенной цифровой экосистемы банка, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Ранее на этой неделе ВТБ сообщил о завершении юридического присоединения РНКБ. Процесс присоединения РНКБ к ВТБ начался в июне 2024 года. С осени прошлого года розничные клиенты получили доступ ко всем продуктам ВТБ в офисах РНКБ. По оценкам ВТБ, вследствие присоединения РНКБ оптимизация расходов банка составит не менее 4 миллиардов рублей в год. "РНКБ до сих пор, несмотря на выход других банков в Крым и Севастополь, очень силен в этих регионах. Сам ВТБ там не присутствовал, поэтому мы сохранили все точки продаж на полуострове. Второй момент: клиенты заранее в ВТБ не переходили, сам банк присоединился полностью работающим: клиент "заснул" 11 июня в РНКБ, а 12 числа "проснулся" в банке ВТБ. Соответственно, нам очень важно было поддержать работоспособность систем после присоединения уже в ландшафте ВТБ", - отметил он. По словам первого зампреда ВТБ, с РНКБ было меньше дел по дочерним обществам, но огромные усилия были сосредоточены на региональных особенностях. РНКБ являлся субъектом свободной экономической зоны Крыма с налоговыми льготами и с определенными обязательствами по этим налоговым льготам. После переговоров с государственными органами ВТБ "унаследовал" эти обязательства, переподписав налоговые соглашения, добавил Пьянов. "Технологическая жемчужина РНКБ - цифровая экосистема, которая расширяет функционал банковской карты на небанковские сервисы: транспорт, ЖКХ, образование… и четвертое – это доступ и учет прохода в больницы, вузы, техникумы, госучреждения. То есть карточка РНКБ – это больше, чем средства платежа. Эти четыре основы цифровой экосистемы РНКБ, действующие в Крыму и Севастополе, уникальны, и нам было очень важно, чтобы сервисы этой цифровой экосистемы не были утрачены", - подытожил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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республика крым
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экономика, республика крым, севастополь
Экономика, Республика Крым, Севастополь
В ВТБ перечислили особенности интеграции с РНКБ

ВТБ: особенности интеграции с РНКБ заключаются в сохранении офисной сети

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип банка "ВТБ"
Логотип банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип банка "ВТБ" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Особенности интеграции ВТБ с крупнейшим банком Крыма - РНКБ - заключаются в сохранении офисной сети в Крыму и Севастополе, "унаследовании" налоговых льгот и обязательств в регионе, а также особенной цифровой экосистемы банка, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
Ранее на этой неделе ВТБ сообщил о завершении юридического присоединения РНКБ. Процесс присоединения РНКБ к ВТБ начался в июне 2024 года. С осени прошлого года розничные клиенты получили доступ ко всем продуктам ВТБ в офисах РНКБ. По оценкам ВТБ, вследствие присоединения РНКБ оптимизация расходов банка составит не менее 4 миллиардов рублей в год.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Банки маркетплейсов смогут конкурировать с обычными банками, считают в ВТБ
03:01
"РНКБ до сих пор, несмотря на выход других банков в Крым и Севастополь, очень силен в этих регионах. Сам ВТБ там не присутствовал, поэтому мы сохранили все точки продаж на полуострове. Второй момент: клиенты заранее в ВТБ не переходили, сам банк присоединился полностью работающим: клиент "заснул" 11 июня в РНКБ, а 12 числа "проснулся" в банке ВТБ. Соответственно, нам очень важно было поддержать работоспособность систем после присоединения уже в ландшафте ВТБ", - отметил он.
По словам первого зампреда ВТБ, с РНКБ было меньше дел по дочерним обществам, но огромные усилия были сосредоточены на региональных особенностях. РНКБ являлся субъектом свободной экономической зоны Крыма с налоговыми льготами и с определенными обязательствами по этим налоговым льготам. После переговоров с государственными органами ВТБ "унаследовал" эти обязательства, переподписав налоговые соглашения, добавил Пьянов.
"Технологическая жемчужина РНКБ - цифровая экосистема, которая расширяет функционал банковской карты на небанковские сервисы: транспорт, ЖКХ, образование… и четвертое – это доступ и учет прохода в больницы, вузы, техникумы, госучреждения. То есть карточка РНКБ – это больше, чем средства платежа. Эти четыре основы цифровой экосистемы РНКБ, действующие в Крыму и Севастополе, уникальны, и нам было очень важно, чтобы сервисы этой цифровой экосистемы не были утрачены", - подытожил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В ВТБ спрогнозировали чистую прибыль банков в 2025 году
00:59
 
ЭкономикаРеспублика КрымСевастополь
 
 
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