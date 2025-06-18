https://ria.ru/20250618/vtb-2023456674.html

В ВТБ перечислили особенности интеграции с РНКБ

В ВТБ перечислили особенности интеграции с РНКБ - РИА Новости, 18.06.2025

В ВТБ перечислили особенности интеграции с РНКБ

Особенности интеграции ВТБ с крупнейшим банком Крыма - РНКБ - заключаются в сохранении офисной сети в Крыму и Севастополе, "унаследовании" налоговых льгот и... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T04:39:00+03:00

2025-06-18T04:39:00+03:00

2025-06-18T04:39:00+03:00

экономика

республика крым

севастополь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Особенности интеграции ВТБ с крупнейшим банком Крыма - РНКБ - заключаются в сохранении офисной сети в Крыму и Севастополе, "унаследовании" налоговых льгот и обязательств в регионе, а также особенной цифровой экосистемы банка, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Ранее на этой неделе ВТБ сообщил о завершении юридического присоединения РНКБ. Процесс присоединения РНКБ к ВТБ начался в июне 2024 года. С осени прошлого года розничные клиенты получили доступ ко всем продуктам ВТБ в офисах РНКБ. По оценкам ВТБ, вследствие присоединения РНКБ оптимизация расходов банка составит не менее 4 миллиардов рублей в год. "РНКБ до сих пор, несмотря на выход других банков в Крым и Севастополь, очень силен в этих регионах. Сам ВТБ там не присутствовал, поэтому мы сохранили все точки продаж на полуострове. Второй момент: клиенты заранее в ВТБ не переходили, сам банк присоединился полностью работающим: клиент "заснул" 11 июня в РНКБ, а 12 числа "проснулся" в банке ВТБ. Соответственно, нам очень важно было поддержать работоспособность систем после присоединения уже в ландшафте ВТБ", - отметил он. По словам первого зампреда ВТБ, с РНКБ было меньше дел по дочерним обществам, но огромные усилия были сосредоточены на региональных особенностях. РНКБ являлся субъектом свободной экономической зоны Крыма с налоговыми льготами и с определенными обязательствами по этим налоговым льготам. После переговоров с государственными органами ВТБ "унаследовал" эти обязательства, переподписав налоговые соглашения, добавил Пьянов. "Технологическая жемчужина РНКБ - цифровая экосистема, которая расширяет функционал банковской карты на небанковские сервисы: транспорт, ЖКХ, образование… и четвертое – это доступ и учет прохода в больницы, вузы, техникумы, госучреждения. То есть карточка РНКБ – это больше, чем средства платежа. Эти четыре основы цифровой экосистемы РНКБ, действующие в Крыму и Севастополе, уникальны, и нам было очень важно, чтобы сервисы этой цифровой экосистемы не были утрачены", - подытожил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/vtb-2023452471.html

https://ria.ru/20250618/pribyl-2023446148.html

республика крым

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, республика крым, севастополь