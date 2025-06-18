https://ria.ru/20250618/vsu-2023586265.html

В Запорожской области восстановили электроснабжение после атак ВСУ

В Запорожской области восстановили электроснабжение после атак ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025

В Запорожской области восстановили электроснабжение после атак ВСУ

Энергетическая система Запорожской области после атак ВСУ в начале июня восстановлена, с четверга детсады региона вновь начнут работать после вынужденной... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:27:00+03:00

2025-06-18T14:27:00+03:00

2025-06-18T14:27:00+03:00

в мире

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Энергетическая система Запорожской области после атак ВСУ в начале июня восстановлена, с четверга детсады региона вновь начнут работать после вынужденной приостановки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "Состоялось оперативное совещание, где были рассмотрены ход и результаты ликвидации последствий ситуации, которая возникла с электроснабжением в Запорожской области после атаки украинских БПЛА в ночь на 3 июня. Энергетическая система области работает в штатном режиме, еще остаются точечные восстановительные работы" , – написал губернатор в Telegram-канале. Также принято решение о запуске с 19 июня детских дошкольных учреждений, работа которых была приостановлена до полного восстановления электро- и водоснабжения, отметил он.

https://ria.ru/20250429/avtobus-2013993032.html

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в мире, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины