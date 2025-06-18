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В Запорожской области восстановили электроснабжение после атак ВСУ
В Запорожской области восстановили электроснабжение после атак ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
В Запорожской области восстановили электроснабжение после атак ВСУ
Энергетическая система Запорожской области после атак ВСУ в начале июня восстановлена, с четверга детсады региона вновь начнут работать после вынужденной... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:27:00+03:00
2025-06-18T14:27:00+03:00
2025-06-18T14:27:00+03:00
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Энергетическая система Запорожской области после атак ВСУ в начале июня восстановлена, с четверга детсады региона вновь начнут работать после вынужденной приостановки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "Состоялось оперативное совещание, где были рассмотрены ход и результаты ликвидации последствий ситуации, которая возникла с электроснабжением в Запорожской области после атаки украинских БПЛА в ночь на 3 июня. Энергетическая система области работает в штатном режиме, еще остаются точечные восстановительные работы" , – написал губернатор в Telegram-канале. Также принято решение о запуске с 19 июня детских дошкольных учреждений, работа которых была приостановлена до полного восстановления электро- и водоснабжения, отметил он.
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в мире, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области восстановили электроснабжение после атак ВСУ
Балицкий: в Запорожской области восстановили электроснабжение после атак ВСУ