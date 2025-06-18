https://ria.ru/20250618/vsu-2023541960.html

ВСУ потеряли более 165 боевиков в зоне действия "Севера"

ВСУ потеряли более 165 боевиков в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 18.06.2025

ВСУ потеряли более 165 боевиков в зоне действия "Севера"

ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:06:00+03:00

2025-06-18T12:06:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ, а также центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Новая Сечь, Андреевка, Алексеевка, Конотоп, Ленинское, Варачино, Могрица, Садки, Рыжевка, Бессаловка и Кондратовка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пяти бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Комиссарово, Уды и Гатище Харьковской области."Потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материально-технических средств", - отмечает МО РФ.

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