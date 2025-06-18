https://ria.ru/20250618/vstrecha-2023635948.html
Глава Минстроя России и губернатор Прикамья провели рабочую встречу
Глава Минстроя России и губернатор Прикамья провели рабочую встречу - РИА Новости, 18.06.2025
Глава Минстроя России и губернатор Прикамья провели рабочую встречу
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели в среду рабочую встречу, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:14:00+03:00
2025-06-18T17:14:00+03:00
2025-06-18T17:14:00+03:00
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пермский край
дмитрий махонин
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели в среду рабочую встречу, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Они обсудили вопросы развития строительной отрасли и сферы ЖКХ в регионе, ход реализации федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни", подготовку к проведению в этом году в Перми Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений". Махонин рассказал, что Пермский край продолжает активную работу по проекту "Жилье" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". За шесть лет улучшены жилищные условия более 450 тысяч семей, обновлены 11,5% всего жилого фонда края. Накануне был введен эксплуатацию последний долгострой. Кроме того, большое внимание уделяется механизму комплексного развития территории – сейчас реализуется 27 проектов. Отдельное внимание Махонин и Файзуллин уделили работе по преображению общественных пространств. В Прикамье создаются новые комфортные места для прогулок и отдыха по всему краю благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" и конкурсу "Малые города и исторические поселения". Строятся уютные набережные, новые парки, современные спортивные и детские площадки. Также в августе Пермь примет форум "Малые города и исторические поселения". "Стремимся, чтобы наши специалисты и гости из других регионов смогли максимально эффективно обменяться опытом. Готовим насыщенную программу знакомства с нашими проектами городского благоустройства", – приводит пресс-служба слова Махонина. В рамках федерального мероприятия также пройдет форум "Молодежь и городская среда". Пермь – Молодежная столица-2025 – станет площадкой для встречи студентов, профессионалов урбанистики и опытных наставников.
https://ria.ru/20250610/romanovy-2022067342.html
https://ria.ru/20250430/podgotovka-2014484475.html
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россия, пермский край, дмитрий махонин, ирек файзуллин
Россия, Пермский край, Дмитрий Махонин, Ирек Файзуллин
Глава Минстроя России и губернатор Прикамья провели рабочую встречу
Глава Минстроя Файзуллин и губернатор Прикамья Махонин провели рабочую встречу
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели в среду рабочую встречу, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Они обсудили вопросы развития строительной отрасли и сферы ЖКХ в регионе, ход реализации федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни", подготовку к проведению в этом году в Перми Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений".
Махонин рассказал, что Пермский край продолжает активную работу по проекту "Жилье" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". За шесть лет улучшены жилищные условия более 450 тысяч семей, обновлены 11,5% всего жилого фонда края. Накануне был введен эксплуатацию последний долгострой. Кроме того, большое внимание уделяется механизму комплексного развития территории – сейчас реализуется 27 проектов.
Отдельное внимание Махонин и Файзуллин уделили работе по преображению общественных пространств. В Прикамье создаются новые комфортные места для прогулок и отдыха по всему краю благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" и конкурсу "Малые города и исторические поселения". Строятся уютные набережные, новые парки, современные спортивные и детские площадки.
Также в августе Пермь примет форум "Малые города и исторические поселения".
"Стремимся, чтобы наши специалисты и гости из других регионов смогли максимально эффективно обменяться опытом. Готовим насыщенную программу знакомства с нашими проектами городского благоустройства", – приводит пресс-служба слова Махонина.
В рамках федерального мероприятия также пройдет форум "Молодежь и городская среда". Пермь – Молодежная столица-2025 – станет площадкой для встречи студентов, профессионалов урбанистики и опытных наставников.