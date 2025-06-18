https://ria.ru/20250618/vstrecha-2023635948.html

Глава Минстроя России и губернатор Прикамья провели рабочую встречу

Глава Минстроя России и губернатор Прикамья провели рабочую встречу - РИА Новости, 18.06.2025

Глава Минстроя России и губернатор Прикамья провели рабочую встречу

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели в среду рабочую встречу, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:14:00+03:00

2025-06-18T17:14:00+03:00

2025-06-18T17:14:00+03:00

россия

пермский край

дмитрий махонин

ирек файзуллин

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели в среду рабочую встречу, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Они обсудили вопросы развития строительной отрасли и сферы ЖКХ в регионе, ход реализации федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни", подготовку к проведению в этом году в Перми Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений". Махонин рассказал, что Пермский край продолжает активную работу по проекту "Жилье" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". За шесть лет улучшены жилищные условия более 450 тысяч семей, обновлены 11,5% всего жилого фонда края. Накануне был введен эксплуатацию последний долгострой. Кроме того, большое внимание уделяется механизму комплексного развития территории – сейчас реализуется 27 проектов. Отдельное внимание Махонин и Файзуллин уделили работе по преображению общественных пространств. В Прикамье создаются новые комфортные места для прогулок и отдыха по всему краю благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" и конкурсу "Малые города и исторические поселения". Строятся уютные набережные, новые парки, современные спортивные и детские площадки. Также в августе Пермь примет форум "Малые города и исторические поселения". "Стремимся, чтобы наши специалисты и гости из других регионов смогли максимально эффективно обменяться опытом. Готовим насыщенную программу знакомства с нашими проектами городского благоустройства", – приводит пресс-служба слова Махонина. В рамках федерального мероприятия также пройдет форум "Молодежь и городская среда". Пермь – Молодежная столица-2025 – станет площадкой для встречи студентов, профессионалов урбанистики и опытных наставников.

https://ria.ru/20250610/romanovy-2022067342.html

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россия

пермский край

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россия, пермский край, дмитрий махонин, ирек файзуллин