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Мантуров высказался о возвращении зарубежных компаний в Россию - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:44 18.06.2025 (обновлено: 15:43 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/vozvraschenie-2023570318.html
Мантуров высказался о возвращении зарубежных компаний в Россию
Мантуров высказался о возвращении зарубежных компаний в Россию - РИА Новости, 18.06.2025
Мантуров высказался о возвращении зарубежных компаний в Россию
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что зарубежным компаниям, прежде чем возвращаться... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:44:00+03:00
2025-06-18T15:43:00+03:00
россия
пмэф-2025
экономика
владимир путин
денис мантуров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что зарубежным компаниям, прежде чем возвращаться на российский рынок, нужно поспособствовать отмене санкций против России."Сначала пусть санкции поспособствуют, чтобы отменили, а потом пусть приходят, и поговорим", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, что нужно сделать зарубежным компаниям для возвращения на рынок.Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.А Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250615/biznes-2022902274.html
https://ria.ru/20250513/putin-2016698971.html
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россия, экономика, владимир путин, денис мантуров
Россия, ПМЭФ-2025, Экономика, Владимир Путин, Денис Мантуров
Мантуров высказался о возвращении зарубежных компаний в Россию

Мантуров: для возвращения в РФ западный бизнес должен повлиять на отмену санкций

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров на ПМЭФ-2025
Денис Мантуров на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Денис Мантуров на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что зарубежным компаниям, прежде чем возвращаться на российский рынок, нужно поспособствовать отмене санкций против России.
"Сначала пусть санкции поспособствуют, чтобы отменили, а потом пусть приходят, и поговорим", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, что нужно сделать зарубежным компаниям для возвращения на рынок.
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Эксперт рассказал, от чего зависит возвращение иностранных компаний
15 июня, 06:06
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоссияЭкономикаВладимир ПутинДенис Мантуров
 
 
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