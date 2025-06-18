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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 18.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев за... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:20:00+03:00
2025-06-18T12:20:00+03:00
2025-06-18T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев за сутки потерял в зоне ответственности группировки до 185 военнослужащих и гаубицу FH-70, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Веселое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе, Полтавка и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении. "ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий "Востока"