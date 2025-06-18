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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 18.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 18.06.2025 (обновлено: 12:31 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/vostok-2023549775.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 18.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев за... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:20:00+03:00
2025-06-18T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев за сутки потерял в зоне ответственности группировки до 185 военнослужащих и гаубицу FH-70, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Веселое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе, Полтавка и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении. "ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
запорожская область
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донецкая народная республика, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий "Востока"

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев за сутки потерял в зоне ответственности группировки до 185 военнослужащих и гаубицу FH-70, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Веселое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе, Полтавка и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.
"ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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