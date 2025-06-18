https://ria.ru/20250618/vostok-2023549775.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 18.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев за... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:20:00+03:00

2025-06-18T12:20:00+03:00

2025-06-18T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

запорожская область

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев за сутки потерял в зоне ответственности группировки до 185 военнослужащих и гаубицу FH-70, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Веселое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе, Полтавка и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении. "ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

запорожская область

киев

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донецкая народная республика, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)