https://ria.ru/20250618/vengriya-2023447640.html

Венгрия эвакуировала 87 своих граждан из Израиля, заявил Сийярто

Венгрия эвакуировала 87 своих граждан из Израиля, заявил Сийярто - РИА Новости, 18.06.2025

Венгрия эвакуировала 87 своих граждан из Израиля, заявил Сийярто

Венгрия эвакуировала 87 своих граждан и одного гражданина США из Израиля на борту венгерского минобороны, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T01:23:00+03:00

2025-06-18T01:23:00+03:00

2025-06-18T01:23:00+03:00

в мире

израиль

иран

венгрия

петер сийярто

казем джалали

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007748519_0:0:1521:856_1920x0_80_0_0_73f3095f7d6928492a2c9f8897b4b478.jpg

БУДАПЕШТ, 17 июн - РИА Новости. Венгрия эвакуировала 87 своих граждан и одного гражданина США из Израиля на борту венгерского минобороны, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Министр сообщил, что всех венгерских граждан, запросивших эвакуацию из Израиля, сначала отвезли на границу с Египтом, а потом до аэропорта Шарм-эль-Шейха, куда за ними прилетел самолет венгерских вооруженных сил. "Хорошая новость в том, что самолет вылетел из Шарм-эль-Шейха, так что одна из самых значительных операций по эвакуации за последние годы теперь вступила в безопасную фазу. Мы возвращаем домой в общей сложности 88 человек, эвакуационный контингент составляют 87 венгров и один гражданин США", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее он сообщал, что Венгрия при содействии Словакии эвакуировала из Иордании 13 своих граждан, всего на Ближнем Востоке на учете в дипучреждениях состоят более 800 венгров. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250617/iran-2023232765.html

https://ria.ru/20250616/turkmeniya-2023026230.html

https://ria.ru/20250616/iran-2023225303.html

израиль

иран

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, венгрия, петер сийярто, казем джалали, facebook