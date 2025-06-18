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Венгрия эвакуировала 87 своих граждан из Израиля, заявил Сийярто - РИА Новости, 18.06.2025
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01:23 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/vengriya-2023447640.html
Венгрия эвакуировала 87 своих граждан из Израиля, заявил Сийярто
Венгрия эвакуировала 87 своих граждан из Израиля, заявил Сийярто - РИА Новости, 18.06.2025
Венгрия эвакуировала 87 своих граждан из Израиля, заявил Сийярто
Венгрия эвакуировала 87 своих граждан и одного гражданина США из Израиля на борту венгерского минобороны, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T01:23:00+03:00
2025-06-18T01:23:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 17 июн - РИА Новости. Венгрия эвакуировала 87 своих граждан и одного гражданина США из Израиля на борту венгерского минобороны, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Министр сообщил, что всех венгерских граждан, запросивших эвакуацию из Израиля, сначала отвезли на границу с Египтом, а потом до аэропорта Шарм-эль-Шейха, куда за ними прилетел самолет венгерских вооруженных сил. "Хорошая новость в том, что самолет вылетел из Шарм-эль-Шейха, так что одна из самых значительных операций по эвакуации за последние годы теперь вступила в безопасную фазу. Мы возвращаем домой в общей сложности 88 человек, эвакуационный контингент составляют 87 венгров и один гражданин США", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее он сообщал, что Венгрия при содействии Словакии эвакуировала из Иордании 13 своих граждан, всего на Ближнем Востоке на учете в дипучреждениях состоят более 800 венгров. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250617/iran-2023232765.html
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в мире, израиль, иран, венгрия, петер сийярто, казем джалали, facebook
В мире, Израиль, Иран, Венгрия, Петер Сийярто, Казем Джалали, Facebook
Венгрия эвакуировала 87 своих граждан из Израиля, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия эвакуировала 87 своих граждан из Израиля

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 июн - РИА Новости. Венгрия эвакуировала 87 своих граждан и одного гражданина США из Израиля на борту венгерского минобороны, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Министр сообщил, что всех венгерских граждан, запросивших эвакуацию из Израиля, сначала отвезли на границу с Египтом, а потом до аэропорта Шарм-эль-Шейха, куда за ними прилетел самолет венгерских вооруженных сил.
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"Хорошая новость в том, что самолет вылетел из Шарм-эль-Шейха, так что одна из самых значительных операций по эвакуации за последние годы теперь вступила в безопасную фазу. Мы возвращаем домой в общей сложности 88 человек, эвакуационный контингент составляют 87 венгров и один гражданин США", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее он сообщал, что Венгрия при содействии Словакии эвакуировала из Иордании 13 своих граждан, всего на Ближнем Востоке на учете в дипучреждениях состоят более 800 венгров.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
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Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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