https://ria.ru/20250618/ukraina-2023693537.html

Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Гааге

Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Гааге - РИА Новости, 18.06.2025

Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Гааге

Украина не будет приглашена в НАТО на саммите альянса в Гааге, этого вопроса нет на повестке дня, заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:16:00+03:00

2025-06-18T20:16:00+03:00

2025-06-18T20:16:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украина не будет приглашена в НАТО на саммите альянса в Гааге, этого вопроса нет на повестке дня, заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. "Этого вопроса (о приглашении Украины в альянс - ред.) точно нет в повестке дня НАТО, и никто не формулировал никаких ожиданий, что приглашение состоится в Гааге, не слышали мы этого и от самих украинцев. Подобных ожиданий, что будут прорывные решения, не было, ни перед саммитом в Вашингтоне, ни сейчас перед саммитом в Гааге, этого нет в повестке дня", - приводит слова Будриса портал LRT (Литовское радио и телевидение). В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250618/nato-2023593119.html

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в мире, украина, гаага, россия, сергей лавров, нато