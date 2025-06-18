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На Западе раскрыли тайные планы Брюсселя по Украине - РИА Новости, 18.06.2025
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19:47 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/ukraina-2023686963.html
На Западе раскрыли тайные планы Брюсселя по Украине
На Западе раскрыли тайные планы Брюсселя по Украине - РИА Новости, 18.06.2025
На Западе раскрыли тайные планы Брюсселя по Украине
Лидеры европейских стран будут продолжать требовать от Киева сражаться с Россией и не соглашаться на переговоры, несмотря на снижение интереса США к Украине,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:47:00+03:00
2025-06-18T19:47:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
гленн дизен
владимир зеленский
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Лидеры европейских стран будут продолжать требовать от Киева сражаться с Россией и не соглашаться на переговоры, несмотря на снижение интереса США к Украине, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Зеленский почти ничего не получил на саммите G7, а новые приоритеты Америки — Азия и новые войны на Ближнем Востоке. У европейцев свои проблемы, и они не могут заменить США. Тем не менее, они все равно будут отвергать переговоры и требовать, чтобы Украина продолжала сражаться", — написал он.В среду газета Guardian сообщала, что украинские дипломаты сомневаются в целесообразности поездки Владимира Зеленского на предстоящий саммит НАТО на фоне провального визита в Канаду на саммит G7.В мае глава МИД Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине. Министр отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Москвой, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет России стратегическое поражение.
https://ria.ru/20250618/es-2023680064.html
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в мире, украина, россия, киев, гленн дизен, владимир зеленский, сергей лавров, нато, g7, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Киев, Гленн Дизен, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, G7, Евросоюз
На Западе раскрыли тайные планы Брюсселя по Украине

Дизен: лидеры стран ЕС будут требовать от Киева сражаться и отвергать переговоры

© AP Photo / Omar HavanaФлаг Украины и флаги ЕС
Флаг Украины и флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Украины и флаги ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Лидеры европейских стран будут продолжать требовать от Киева сражаться с Россией и не соглашаться на переговоры, несмотря на снижение интереса США к Украине, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Зеленский почти ничего не получил на саммите G7, а новые приоритеты АмерикиАзия и новые войны на Ближнем Востоке. У европейцев свои проблемы, и они не могут заменить США. Тем не менее, они все равно будут отвергать переговоры и требовать, чтобы Украина продолжала сражаться", — написал он.
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В среду газета Guardian сообщала, что украинские дипломаты сомневаются в целесообразности поездки Владимира Зеленского на предстоящий саммит НАТО на фоне провального визита в Канаду на саммит G7.
В мае глава МИД Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине. Министр отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Москвой, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет России стратегическое поражение.
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В миреУкраинаРоссияКиевГленн ДизенВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОG7Евросоюз
 
 
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