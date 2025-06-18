Украина попросила США поддержать ее проекты по оборонной промышленности
Делегация Киева обсудила с Бессентом расширение мандата фонда на поддержку ВПК
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Украинская делегация обсудила с министром финансов США Скоттом Бессентом расширение мандата совместного инвестфонда на поддержку проектов в сфере оборонной промышленности Украины, сообщила первый вице-премьер, украинский министр экономики Юлия Свириденко.
"У нашей делегации была встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом. Говорили об американо-украинском инвестиционном фонде восстановления. В частности, о расширении мандата на поддержку проектов в сфере оборонной промышленности в Украине. Американская сторона открыта к такому сотрудничеству", - написала Свириденко на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
* запрещена в РФ как экстремистская