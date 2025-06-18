Рейтинг@Mail.ru
В Киеве высмеяли Зеленского из-за Трампа - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/ukraina-2023603046.html
В Киеве высмеяли Зеленского из-за Трампа
В Киеве высмеяли Зеленского из-за Трампа - РИА Новости, 18.06.2025
В Киеве высмеяли Зеленского из-за Трампа
Владимир Зеленский будет всеми путями пытаться встретиться с президентом США Дональдом Трампом, преследуя его, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:21:00+03:00
2025-06-18T15:21:00+03:00
в мире
сша
канада
киев
владимир зеленский
дональд трамп
александр дубинский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023489111_0:105:1862:1152_1920x0_80_0_0_f8962474c22231e54652668e81d98c1e.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский будет всеми путями пытаться встретиться с президентом США Дональдом Трампом, преследуя его, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Я так понимаю, куда бы ни полетел Трамп, - туда же будет лететь и Зеленский, который превращается в отца Федора из бессмертных "12 стульев", преследующего инженера Брунса", — написал он.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский президент преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо "более серьезного".Как пишет пишет Die Presse, встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Канаде сорвалась. Глава киевского режима планировал снова просить у американского лидера пакет вооружений для Украины.В среду газета Guardian писала, что украинские дипломаты сомневаются в целесообразности поездки Владимира Зеленского на предстоящий саммит НАТО на фоне провального визита в Канаду.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.
https://ria.ru/20250618/avstrija-2023568077.html
https://ria.ru/20250618/sovfedja-2023559807.html
сша
канада
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023489111_201:0:1862:1246_1920x0_80_0_0_ffbe5126018917f20b702542b65ec34d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, киев, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, нато, верховная рада украины, g7
В мире, США, Канада, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, НАТО, Верховная Рада Украины, G7
В Киеве высмеяли Зеленского из-за Трампа

Дубинский сравнил Зеленского, преследующего Трампа, с персонажем из "12 стульев"

© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский будет всеми путями пытаться встретиться с президентом США Дональдом Трампом, преследуя его, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Я так понимаю, куда бы ни полетел Трамп, - туда же будет лететь и Зеленский, который превращается в отца Федора из бессмертных "12 стульев", преследующего инженера Брунса", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером
Вчера, 13:39
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский президент преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо "более серьезного".
Как пишет пишет Die Presse, встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Канаде сорвалась. Глава киевского режима планировал снова просить у американского лидера пакет вооружений для Украины.
В среду газета Guardian писала, что украинские дипломаты сомневаются в целесообразности поездки Владимира Зеленского на предстоящий саммит НАТО на фоне провального визита в Канаду.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Совфеде назвали Зеленского брошенной игрушкой
Вчера, 13:11
 
В миреСШАКанадаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийНАТОВерховная Рада УкраиныG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала