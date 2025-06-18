https://ria.ru/20250618/ukraina-2023603046.html

В Киеве высмеяли Зеленского из-за Трампа

В Киеве высмеяли Зеленского из-за Трампа - РИА Новости, 18.06.2025

В Киеве высмеяли Зеленского из-за Трампа

Владимир Зеленский будет всеми путями пытаться встретиться с президентом США Дональдом Трампом, преследуя его, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:21:00+03:00

2025-06-18T15:21:00+03:00

2025-06-18T15:21:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский будет всеми путями пытаться встретиться с президентом США Дональдом Трампом, преследуя его, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Я так понимаю, куда бы ни полетел Трамп, - туда же будет лететь и Зеленский, который превращается в отца Федора из бессмертных "12 стульев", преследующего инженера Брунса", — написал он.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский президент преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо "более серьезного".Как пишет пишет Die Presse, встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Канаде сорвалась. Глава киевского режима планировал снова просить у американского лидера пакет вооружений для Украины.В среду газета Guardian писала, что украинские дипломаты сомневаются в целесообразности поездки Владимира Зеленского на предстоящий саммит НАТО на фоне провального визита в Канаду.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.

https://ria.ru/20250618/avstrija-2023568077.html

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