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Умерова вызвали на доклад в Верховную раду
Умерова вызвали на доклад в Верховную раду - РИА Новости, 18.06.2025
Умерова вызвали на доклад в Верховную раду
Депутаты Верховной рады вызвали в парламент министра обороны Украины Рустема Умерова, чтобы тот отчитался о ситуации со строительством фортификационных... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:07:00+03:00
2025-06-18T14:07:00+03:00
2025-06-18T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Депутаты Верховной рады вызвали в парламент министра обороны Украины Рустема Умерова, чтобы тот отчитался о ситуации со строительством фортификационных сооружений, сообщил в среду парламентарий Алексей Гончаренко*. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в начале июня раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинила их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области. "Вызвали в Раду министра обороны Умерова с докладом по фортификациям в Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Я выдвинул это предложение на срочное голосование и его поддержали! Ждем министра в Раде!", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Ранее Гончаренко сообщал, что украинский парламент создал временную следственную комиссию по расследованию возможных нарушений при обороне Украины. Депутат парламента Марьяна Бузуглая уточняла, что комиссия будет заниматься в том числе вопросами строительства фортификационных сооружений. Ранее Безуглая заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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Умерова вызвали на доклад в Верховную раду
Умерова вызвали в Верховную раду для доклада о фортификации