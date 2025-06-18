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Замглавы Минэнерго рассказал об адресной поддержке угольщиков - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:41 18.06.2025 (обновлено: 12:04 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/ugolschiki-2023534830.html
Замглавы Минэнерго рассказал об адресной поддержке угольщиков
Замглавы Минэнерго рассказал об адресной поддержке угольщиков - РИА Новости, 18.06.2025
Замглавы Минэнерго рассказал об адресной поддержке угольщиков
Правительство России в рамках адресных мер поддержки угольной отрасли может дать части компаний скидку на тарифы РЖД выше 12,8%, сообщил РИА Новости замминистра РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:41:00+03:00
2025-06-18T12:04:00+03:00
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экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Правительство России в рамках адресных мер поддержки угольной отрасли может дать части компаний скидку на тарифы РЖД выше 12,8%, сообщил РИА Новости замминистра энергетики Дмитрий Исламов в кулуарах ПМЭФ."Подкомиссия имеет полномочия предоставлять адресные меры поддержки более серьезного характера... Правительство имеет право по компенсации логистических издержек для угольных компаний. И они уже могут компенсироваться не только в рамках скидки 12,8%, но и более серьезной компенсации", - сказал он.Исламов отметил, что несколько десятков угольных компаний подали заявки на адресные меры поддержки."Несколько десятков предприятий уже подали документы в подкомиссию. Сейчас идет активная работа... Уже часть предприятий рассмотрено, по ним приняты точечные меры поддержки", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ была создана в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Как сообщал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, подкомиссия приняла решения по поддержке ряда угольных предприятий в России, но еще по некоторым нужно время для более детального анализа и взвешенного решения.В конце мая глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил решения о мерах поддержки угольной промышленности. В их числе - компенсация угольным предприятиям Сибири в размере 12,8% от величины железнодорожного тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлении.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250530/ndp-2019958360.html
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Замглавы Минэнерго рассказал об адресной поддержке угольщиков

Исламов: угольщикам в рамках адресной поддержки могут дать скидку на ж/д тарифы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВагоны с углем в приемочном пункте угля сортировочной станции "Панагия"
Вагоны с углем в приемочном пункте угля сортировочной станции Панагия - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вагоны с углем в приемочном пункте угля сортировочной станции "Панагия". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Правительство России в рамках адресных мер поддержки угольной отрасли может дать части компаний скидку на тарифы РЖД выше 12,8%, сообщил РИА Новости замминистра энергетики Дмитрий Исламов в кулуарах ПМЭФ.
"Подкомиссия имеет полномочия предоставлять адресные меры поддержки более серьезного характера... Правительство имеет право по компенсации логистических издержек для угольных компаний. И они уже могут компенсироваться не только в рамках скидки 12,8%, но и более серьезной компенсации", - сказал он.
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Исламов отметил, что несколько десятков угольных компаний подали заявки на адресные меры поддержки.
"Несколько десятков предприятий уже подали документы в подкомиссию. Сейчас идет активная работа... Уже часть предприятий рассмотрено, по ним приняты точечные меры поддержки", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.
Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ была создана в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Как сообщал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, подкомиссия приняла решения по поддержке ряда угольных предприятий в России, но еще по некоторым нужно время для более детального анализа и взвешенного решения.
В конце мая глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил решения о мерах поддержки угольной промышленности. В их числе - компенсация угольным предприятиям Сибири в размере 12,8% от величины железнодорожного тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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