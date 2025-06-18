https://ria.ru/20250618/ugolschiki-2023534830.html

Замглавы Минэнерго рассказал об адресной поддержке угольщиков

Замглавы Минэнерго рассказал об адресной поддержке угольщиков - РИА Новости, 18.06.2025

Замглавы Минэнерго рассказал об адресной поддержке угольщиков

Правительство России в рамках адресных мер поддержки угольной отрасли может дать части компаний скидку на тарифы РЖД выше 12,8%, сообщил РИА Новости замминистра РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:41:00+03:00

2025-06-18T11:41:00+03:00

2025-06-18T12:04:00+03:00

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Правительство России в рамках адресных мер поддержки угольной отрасли может дать части компаний скидку на тарифы РЖД выше 12,8%, сообщил РИА Новости замминистра энергетики Дмитрий Исламов в кулуарах ПМЭФ."Подкомиссия имеет полномочия предоставлять адресные меры поддержки более серьезного характера... Правительство имеет право по компенсации логистических издержек для угольных компаний. И они уже могут компенсироваться не только в рамках скидки 12,8%, но и более серьезной компенсации", - сказал он.Исламов отметил, что несколько десятков угольных компаний подали заявки на адресные меры поддержки."Несколько десятков предприятий уже подали документы в подкомиссию. Сейчас идет активная работа... Уже часть предприятий рассмотрено, по ним приняты точечные меры поддержки", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ была создана в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Как сообщал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, подкомиссия приняла решения по поддержке ряда угольных предприятий в России, но еще по некоторым нужно время для более детального анализа и взвешенного решения.В конце мая глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил решения о мерах поддержки угольной промышленности. В их числе - компенсация угольным предприятиям Сибири в размере 12,8% от величины железнодорожного тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлении.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250530/ndp-2019958360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)