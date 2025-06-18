Бречалов на ПМЭФ договорился выпускать в Удмуртии каменную вату
Бречалов на площадке ПМЭФ договорился выпускать в Удмуртии каменную вату
Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 18 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на площадке Петербургского международного экономического форума договорился с инвестором о запуске завода по производству каменной ваты, который трудоустроит 100 человек, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и учредитель Ижевского завода каменной ваты Алексей Грязнов подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта в деревне Хохряки Завьяловского района. Общий объем инвестиций составит более 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Проект предусматривает создание современного производства теплоизоляционных материалов на основе базальта мощностью до 30 тысяч тонн продукции в год. Благодаря использованию природного сырья, материал является экологически безопасным и устойчивым к возгоранию при температуре до 800 °C, рассказали в пресс-службе.
"Для Завьяловского района это не просто крупный инвестиционный проект — это новый промышленный центр, дополнительные рабочие места, расширение налоговой базы и долгосрочные перспективы развития территории. Реализация этой инициативы позволит нам снизить потребность в импорте продукции из Китая. Мы видим, как бизнес готов инвестировать в Удмуртию, и со своей стороны будем продолжать создавать комфортные условия для реализации таких инициатив", — цитирует пресс-служба отметил Бречалова.
В пресс-службе добавили, что, согласно оценке инвестора, в течение 10 лет проект направит в бюджеты всех уровней более 1,1 миллиарда рублей. Будет создано свыше 100 рабочих мест.
"Предприятие сможет обеспечивать материалами как масштабные проекты нового строительства – жилые комплексы, промышленные объекты, социальные учреждения, так и работы по реконструкции и капитальному ремонту существующих зданий. Использование современных технологий гарантирует выпуск долговечной продукции, соответствующей самым строгим стандартам качества и требованиям энергоэффективности. Продукция нового завода будет востребована не только в республике, но и в соседних регионах, где существует устойчивый спрос на качественные теплоизоляционные решения", – приводятся слова Грязнова.
Для реализации инвестиционных проектов в регионе действует ряд льгот, которые направлены на снижение налоговой нагрузки. Например, при включении проекта в реестр Региональных инвестиционных проектов, налог на имущество составит 0% на 5 лет. Для включения в реестр необходимо подать заявку в министерство экономики Удмуртии. Системная поддержка предпринимательства в республике реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным, отметили в пресс-службе.
Бречалов в своём Telegram-канале сообщил, что в первый день работы на форуме власти Удмуртии подписали три важных соглашений.
"В Хохряках будем строить завод по производству минеральной ваты, рядом с Малой Веньей запустим большой логистический центр для федеральных сетей и для маркетплейсов и третье, это соглашение с Т Плюс – компания будет обновлять сети в центральном квадрате Ижевска. Отмечу еще самые важные встречи. Например - с послом Киргизии в России. За два последних года наш внешнеторговый оборот вырос в три раза. У нас очень много предприятий, готовых поставлять в Киргизию свою продукцию", - сказал Бречалов.