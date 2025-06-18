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Бречалов на ПМЭФ договорился выпускать в Удмуртии каменную вату - РИА Новости, 18.06.2025
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22:46 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/udmurtiya-2023716422.html
Бречалов на ПМЭФ договорился выпускать в Удмуртии каменную вату
Бречалов на ПМЭФ договорился выпускать в Удмуртии каменную вату - РИА Новости, 18.06.2025
Бречалов на ПМЭФ договорился выпускать в Удмуртии каменную вату
Глава Удмуртии Александр Бречалов на площадке Петербургского международного экономического форума договорился с инвестором о запуске завода по производству... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:46:00+03:00
2025-06-18T22:46:00+03:00
экономика
завьяловский район
россия
александр бречалов
владимир путин
киргизия
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УФА, 18 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на площадке Петербургского международного экономического форума договорился с инвестором о запуске завода по производству каменной ваты, который трудоустроит 100 человек, сообщили в пресс-службе главы региона. "Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и учредитель Ижевского завода каменной ваты Алексей Грязнов подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта в деревне Хохряки Завьяловского района. Общий объем инвестиций составит более 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Проект предусматривает создание современного производства теплоизоляционных материалов на основе базальта мощностью до 30 тысяч тонн продукции в год. Благодаря использованию природного сырья, материал является экологически безопасным и устойчивым к возгоранию при температуре до 800 °C, рассказали в пресс-службе. "Для Завьяловского района это не просто крупный инвестиционный проект — это новый промышленный центр, дополнительные рабочие места, расширение налоговой базы и долгосрочные перспективы развития территории. Реализация этой инициативы позволит нам снизить потребность в импорте продукции из Китая. Мы видим, как бизнес готов инвестировать в Удмуртию, и со своей стороны будем продолжать создавать комфортные условия для реализации таких инициатив", — цитирует пресс-служба отметил Бречалова. В пресс-службе добавили, что, согласно оценке инвестора, в течение 10 лет проект направит в бюджеты всех уровней более 1,1 миллиарда рублей. Будет создано свыше 100 рабочих мест. "Предприятие сможет обеспечивать материалами как масштабные проекты нового строительства – жилые комплексы, промышленные объекты, социальные учреждения, так и работы по реконструкции и капитальному ремонту существующих зданий. Использование современных технологий гарантирует выпуск долговечной продукции, соответствующей самым строгим стандартам качества и требованиям энергоэффективности. Продукция нового завода будет востребована не только в республике, но и в соседних регионах, где существует устойчивый спрос на качественные теплоизоляционные решения", – приводятся слова Грязнова. Для реализации инвестиционных проектов в регионе действует ряд льгот, которые направлены на снижение налоговой нагрузки. Например, при включении проекта в реестр Региональных инвестиционных проектов, налог на имущество составит 0% на 5 лет. Для включения в реестр необходимо подать заявку в министерство экономики Удмуртии. Системная поддержка предпринимательства в республике реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным, отметили в пресс-службе. Бречалов в своём Telegram-канале сообщил, что в первый день работы на форуме власти Удмуртии подписали три важных соглашений. "В Хохряках будем строить завод по производству минеральной ваты, рядом с Малой Веньей запустим большой логистический центр для федеральных сетей и для маркетплейсов и третье, это соглашение с Т Плюс – компания будет обновлять сети в центральном квадрате Ижевска. Отмечу еще самые важные встречи. Например - с послом Киргизии в России. За два последних года наш внешнеторговый оборот вырос в три раза. У нас очень много предприятий, готовых поставлять в Киргизию свою продукцию", - сказал Бречалов.
https://ria.ru/20250618/brechalov-2023708876.html
https://ria.ru/20250617/pmef-2023421031.html
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завьяловский район
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экономика, завьяловский район, россия, александр бречалов, владимир путин, киргизия
Экономика, Завьяловский район, Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин, Киргизия
Бречалов на ПМЭФ договорился выпускать в Удмуртии каменную вату

Бречалов на площадке ПМЭФ договорился выпускать в Удмуртии каменную вату

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАлександр Бречалов
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 18 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на площадке Петербургского международного экономического форума договорился с инвестором о запуске завода по производству каменной ваты, который трудоустроит 100 человек, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и учредитель Ижевского завода каменной ваты Алексей Грязнов подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта в деревне Хохряки Завьяловского района. Общий объем инвестиций составит более 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Бречалов: соглашение о логистическом парке в Удмуртии заключили на ПМЭФ
Вчера, 21:53
Проект предусматривает создание современного производства теплоизоляционных материалов на основе базальта мощностью до 30 тысяч тонн продукции в год. Благодаря использованию природного сырья, материал является экологически безопасным и устойчивым к возгоранию при температуре до 800 °C, рассказали в пресс-службе.
"Для Завьяловского района это не просто крупный инвестиционный проект — это новый промышленный центр, дополнительные рабочие места, расширение налоговой базы и долгосрочные перспективы развития территории. Реализация этой инициативы позволит нам снизить потребность в импорте продукции из Китая. Мы видим, как бизнес готов инвестировать в Удмуртию, и со своей стороны будем продолжать создавать комфортные условия для реализации таких инициатив", — цитирует пресс-служба отметил Бречалова.
В пресс-службе добавили, что, согласно оценке инвестора, в течение 10 лет проект направит в бюджеты всех уровней более 1,1 миллиарда рублей. Будет создано свыше 100 рабочих мест.
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Бречалов рассказал о результатах соглашений, подписанных на прошлых ПМЭФ
17 июня, 20:44
"Предприятие сможет обеспечивать материалами как масштабные проекты нового строительства – жилые комплексы, промышленные объекты, социальные учреждения, так и работы по реконструкции и капитальному ремонту существующих зданий. Использование современных технологий гарантирует выпуск долговечной продукции, соответствующей самым строгим стандартам качества и требованиям энергоэффективности. Продукция нового завода будет востребована не только в республике, но и в соседних регионах, где существует устойчивый спрос на качественные теплоизоляционные решения", – приводятся слова Грязнова.
Для реализации инвестиционных проектов в регионе действует ряд льгот, которые направлены на снижение налоговой нагрузки. Например, при включении проекта в реестр Региональных инвестиционных проектов, налог на имущество составит 0% на 5 лет. Для включения в реестр необходимо подать заявку в министерство экономики Удмуртии. Системная поддержка предпринимательства в республике реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным, отметили в пресс-службе.
Бречалов в своём Telegram-канале сообщил, что в первый день работы на форуме власти Удмуртии подписали три важных соглашений.
"В Хохряках будем строить завод по производству минеральной ваты, рядом с Малой Веньей запустим большой логистический центр для федеральных сетей и для маркетплейсов и третье, это соглашение с Т Плюс – компания будет обновлять сети в центральном квадрате Ижевска. Отмечу еще самые важные встречи. Например - с послом Киргизии в России. За два последних года наш внешнеторговый оборот вырос в три раза. У нас очень много предприятий, готовых поставлять в Киргизию свою продукцию", - сказал Бречалов.
Секретарь генсовета партии Единая Россия Владимир Якушев и глава Удмуртии Александр Бречалов вручили коллективу завода Купол Орден За доблестный труд - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Бречалов и Якушев вручили орден коллективу завода в Удмуртии
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