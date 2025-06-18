https://ria.ru/20250618/uchastniki-2023580468.html

Молодые ученые и участники СВО выступят на стенде ВЭБ.РФ на ПМЭФ

Молодые ученые и участники СВО выступят на стенде ВЭБ.РФ на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025

Молодые ученые и участники СВО выступят на стенде ВЭБ.РФ на ПМЭФ

Молодые ученые из "Сколтеха" и участники спецоперации, которые начали свой бизнес при поддержке фонда "Защитники Отечества", выступят на стенде госкорпорации... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:12:00+03:00

2025-06-18T14:12:00+03:00

2025-06-18T14:35:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Молодые ученые из "Сколтеха" и участники спецоперации, которые начали свой бизнес при поддержке фонда "Защитники Отечества", выступят на стенде госкорпорации ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в сообщении ВЭБа. "Демонстрационная площадка в зоне F - эффектное пространство, символизирующее главные ценности - безграничность таланта и силу характера наших людей. Все дни на стенде будут выступать молодые ученые из "Сколтеха", предприниматели из "Сколково", создатели стартапов и экспортеры, участники СВО, которые при поддержке Фонда "Защитники Отечества", институтов развития группы ВЭБ, Агентства стратегических инициатив смогли начать свое дело и реализовать предпринимательский потенциал", - рассказали в организации. Там же можно пообщаться с цифровым аватаром главного стратега ВЭБ.РФ, который готов ответить на любые вопросы о новой стратегии группы. Аватар сделан с использованием передовой технологии ИИ от команды DW by Skoltech. Помимо этого стенда у ВЭБ в этом году есть еще два пространства. На стенде вместе с партнерами из Агентства стратегических инициатив и Wildberries организовали пространство для обсуждения вопросов предпринимательства и выставку лучших российских брендов. Дискуссионный зал ВЭБ.РФ находится в зоне D2 и создан при участии КБ "Стрелка", которая в этом году стала частью группы ВЭБ. В этом зале пройдет более десятка сессий с участием главы ВЭБ Игоря Шувалова, замглавы администрации президента Максима Орешкина, вице-премьера РФ Александра Новака, главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, статс-секретаря - замминистра обороны РФ, председателя госфонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой, главы Сбербанка Германа Грефа и главы VK Владимира Кириенко. Вечером 18 июня, в Эрмитаже, в Арке Главного штаба, фонд "Защитники Отечества" и ВЭБ.РФ проведут финал всероссийского конкурса адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями "На Крыльях". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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