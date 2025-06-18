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Тюменский губернатор высказался против запрета электросамокатов - РИА Новости, 18.06.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
12:33 18.06.2025 (обновлено: 12:34 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/tyumen-2023550326.html
Тюменский губернатор высказался против запрета электросамокатов
Тюменский губернатор высказался против запрета электросамокатов - РИА Новости, 18.06.2025
Тюменский губернатор высказался против запрета электросамокатов
Электросамокаты не нужно запрещать, так как они удобны и востребованы, но комфорт и свобода передвижения должны сочетаться с ответственным поведением... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:33:00+03:00
2025-06-18T12:34:00+03:00
тюменская область
общество
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тюменская область
тобольск
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 18 июн – РИА Новости. Электросамокаты не нужно запрещать, так как они удобны и востребованы, но комфорт и свобода передвижения должны сочетаться с ответственным поведением пользователей и разумными ограничениями, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Не считаю, что электросамокаты нужно запрещать. Средства индивидуальной мобильности (СИМ - ред.) удобны и востребованы, особенно у молодежи. Но ради безопасности – особенно детей и подростков – необходимо соблюдать баланс: комфорт и свобода передвижения должны сочетаться с ответственным поведением и разумными ограничениями", - поделился мнением Моор в своем Telegram-канале. Вопрос профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов рассматривался на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По данным губернатора, в регионе уже более 6,3 тысячи арендных самокатов, количество растет, однако культура вождения пока отстает. Работа с кикшеринговыми компаниями в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске системно ведется с 2023 года, как результат - число ДТП с участием СИМ в сравнении с прошлым годом сократилось на 17%, количество пострадавших уменьшилось на 24%. Применение опыта Тюмени по ограничениям для самокатов в других городах, по мнению Моора, еще более повлияет на улучшение ситуации. "В Тюмени накоплен хороший практический опыт: более 130 городских локаций обозначены как запретные зоны для СИМ. В их числе парки, площади и другие места массового отдыха. Такой подход показал свою эффективность. Его стоит масштабировать и на другие муниципалитеты", - подчеркнул Моор.
https://ria.ru/20250607/tyumen-2021472457.html
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общество, тюмень, тюменская область, тобольск, александр моор
Тюменская область, Общество, Тюмень, Тюменская область, Тобольск, Александр Моор
Тюменский губернатор высказался против запрета электросамокатов

Тюменский губернатор Моор высказался против идеи запретить электросамокаты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка у пункта электросамокатов
Девушка у пункта электросамокатов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка у пункта электросамокатов . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 18 июн – РИА Новости. Электросамокаты не нужно запрещать, так как они удобны и востребованы, но комфорт и свобода передвижения должны сочетаться с ответственным поведением пользователей и разумными ограничениями, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Не считаю, что электросамокаты нужно запрещать. Средства индивидуальной мобильности (СИМ - ред.) удобны и востребованы, особенно у молодежи. Но ради безопасности – особенно детей и подростков – необходимо соблюдать баланс: комфорт и свобода передвижения должны сочетаться с ответственным поведением и разумными ограничениями", - поделился мнением Моор в своем Telegram-канале.
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Вопрос профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов рассматривался на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По данным губернатора, в регионе уже более 6,3 тысячи арендных самокатов, количество растет, однако культура вождения пока отстает. Работа с кикшеринговыми компаниями в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске системно ведется с 2023 года, как результат - число ДТП с участием СИМ в сравнении с прошлым годом сократилось на 17%, количество пострадавших уменьшилось на 24%.
Применение опыта Тюмени по ограничениям для самокатов в других городах, по мнению Моора, еще более повлияет на улучшение ситуации. "В Тюмени накоплен хороший практический опыт: более 130 городских локаций обозначены как запретные зоны для СИМ. В их числе парки, площади и другие места массового отдыха. Такой подход показал свою эффективность. Его стоит масштабировать и на другие муниципалитеты", - подчеркнул Моор.
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