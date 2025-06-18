https://ria.ru/20250618/tyumen-2023550326.html
Тюменский губернатор высказался против запрета электросамокатов
Тюменский губернатор высказался против запрета электросамокатов - РИА Новости, 18.06.2025
Тюменский губернатор высказался против запрета электросамокатов
Электросамокаты не нужно запрещать, так как они удобны и востребованы, но комфорт и свобода передвижения должны сочетаться с ответственным поведением... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:33:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 18 июн – РИА Новости. Электросамокаты не нужно запрещать, так как они удобны и востребованы, но комфорт и свобода передвижения должны сочетаться с ответственным поведением пользователей и разумными ограничениями, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Не считаю, что электросамокаты нужно запрещать. Средства индивидуальной мобильности (СИМ - ред.) удобны и востребованы, особенно у молодежи. Но ради безопасности – особенно детей и подростков – необходимо соблюдать баланс: комфорт и свобода передвижения должны сочетаться с ответственным поведением и разумными ограничениями", - поделился мнением Моор в своем Telegram-канале. Вопрос профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов рассматривался на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По данным губернатора, в регионе уже более 6,3 тысячи арендных самокатов, количество растет, однако культура вождения пока отстает. Работа с кикшеринговыми компаниями в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске системно ведется с 2023 года, как результат - число ДТП с участием СИМ в сравнении с прошлым годом сократилось на 17%, количество пострадавших уменьшилось на 24%. Применение опыта Тюмени по ограничениям для самокатов в других городах, по мнению Моора, еще более повлияет на улучшение ситуации. "В Тюмени накоплен хороший практический опыт: более 130 городских локаций обозначены как запретные зоны для СИМ. В их числе парки, площади и другие места массового отдыха. Такой подход показал свою эффективность. Его стоит масштабировать и на другие муниципалитеты", - подчеркнул Моор.
https://ria.ru/20250607/tyumen-2021472457.html
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общество, тюмень, тюменская область, тобольск, александр моор
Тюменская область, Общество, Тюмень, Тюменская область, Тобольск, Александр Моор
Тюменский губернатор высказался против запрета электросамокатов
Тюменский губернатор Моор высказался против идеи запретить электросамокаты
ТЮМЕНЬ, 18 июн – РИА Новости. Электросамокаты не нужно запрещать, так как они удобны и востребованы, но комфорт и свобода передвижения должны сочетаться с ответственным поведением пользователей и разумными ограничениями, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Не считаю, что электросамокаты нужно запрещать. Средства индивидуальной мобильности (СИМ - ред.) удобны и востребованы, особенно у молодежи. Но ради безопасности – особенно детей и подростков – необходимо соблюдать баланс: комфорт и свобода передвижения должны сочетаться с ответственным поведением и разумными ограничениями", - поделился мнением Моор в своем Telegram-канале.
Вопрос профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов рассматривался на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По данным губернатора, в регионе уже более 6,3 тысячи арендных самокатов, количество растет, однако культура вождения пока отстает. Работа с кикшеринговыми компаниями в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске системно ведется с 2023 года, как результат - число ДТП с участием СИМ в сравнении с прошлым годом сократилось на 17%, количество пострадавших уменьшилось на 24%.
Применение опыта Тюмени по ограничениям для самокатов в других городах, по мнению Моора, еще более повлияет на улучшение ситуации. "В Тюмени накоплен хороший практический опыт: более 130 городских локаций обозначены как запретные зоны для СИМ. В их числе парки, площади и другие места массового отдыха. Такой подход показал свою эффективность. Его стоит масштабировать и на другие муниципалитеты", - подчеркнул Моор.