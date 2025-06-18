https://ria.ru/20250618/tsentr-2023543189.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 18.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки

Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 490 военнослужащих,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:07:00+03:00

2025-06-18T12:07:00+03:00

2025-06-18T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

красноармейск

димитров

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, егерской, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровского, Димитров, Новониколаевка, Гродовка, Красноармейск и Новоторецкое в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 490 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера М113 производства США, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250618/vsu-2023505477.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

красноармейск

димитров

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, красноармейск, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф)