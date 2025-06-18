https://ria.ru/20250618/tsentr-2023543189.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 18.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки
Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 490 военнослужащих,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:07:00+03:00
2025-06-18T12:07:00+03:00
2025-06-18T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
красноармейск
димитров
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, егерской, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровского, Димитров, Новониколаевка, Гродовка, Красноармейск и Новоторецкое в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 490 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера М113 производства США, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250618/vsu-2023505477.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
красноармейск
димитров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, красноармейск, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Димитров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 490 военных в зоне действий "Центра" за сутки