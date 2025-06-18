https://ria.ru/20250618/tsakhal-2023448515.html

ЦАХАЛ сообщила о новом пуске ракет из Ирана

ЦАХАЛ сообщила о новом пуске ракет из Ирана - РИА Новости, 18.06.2025

ЦАХАЛ сообщила о новом пуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что снова зафиксировала ракеты, запущенные со стороны Ирана, и предписала населению спрятаться в укрытиях. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T01:30:00+03:00

2025-06-18T01:30:00+03:00

2025-06-18T01:35:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что снова зафиксировала ракеты, запущенные со стороны Ирана, и предписала населению спрятаться в укрытиях.В ночь на среду пресс-служба ЦАХАЛ уже сообщала о пуске ракет в направлении Израиля со стороны Ирана."Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Защитные системы работают для перехвата угрозы. Населению предписано войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram-канале.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/udar-2023447415.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023443097.html

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в мире, израиль, иран, казем джалали, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте