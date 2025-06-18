ЦАХАЛ заявила о пусках ракет из Ирана
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала запущенные со стороны Ирана ракеты
© AP Photo / Tomer NeubergРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
© AP Photo / Tomer Neuberg
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала ракеты, запущенные со стороны Ирана, предписала населению спрятаться в укрытиях.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Защитные системы работают для перехвата угрозы. Населению предписано войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.