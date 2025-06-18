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Трамп заявил, что Иран применил бы ЯО, если бы мог завершить разработку - РИА Новости, 18.06.2025
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22:44 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/tramp-2023716103.html
Трамп заявил, что Иран применил бы ЯО, если бы мог завершить разработку
Трамп заявил, что Иран применил бы ЯО, если бы мог завершить разработку - РИА Новости, 18.06.2025
Трамп заявил, что Иран применил бы ЯО, если бы мог завершить разработку
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран применил бы ядерное оружие, если бы смог завершить его разработку. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:44:00+03:00
2025-06-18T22:44:00+03:00
в мире
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крейг мюррей
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран применил бы ядерное оружие, если бы смог завершить его разработку. "Они (иранские власти - ред.) бы использовали его (ядерное оружие - ред.), знаете, я верю, что они бы его использовали", - сказал Трамп журналистам. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что исламская республика проявила невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
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в мире, иран, сша, узбекистан, дональд трамп, крейг мюррей, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Узбекистан, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп заявил, что Иран применил бы ЯО, если бы мог завершить разработку

Трамп: Иран применил бы ЯО, если бы мог завершить разработку

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран применил бы ядерное оружие, если бы смог завершить его разработку.
"Они (иранские власти - ред.) бы использовали его (ядерное оружие - ред.), знаете, я верю, что они бы его использовали", - сказал Трамп журналистам.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что исламская республика проявила невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Трамп не исключил смены власти в Иране
Вчера, 22:38
 
В миреИранСШАУзбекистанДональд ТрампКрейг МюррейВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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