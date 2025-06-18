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Трамп не считает уничтожение центра в Фордо условием сделки с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025
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22:35 18.06.2025 (обновлено: 22:39 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/tramp-2023714326.html
Трамп не считает уничтожение центра в Фордо условием сделки с Ираном
Трамп не считает уничтожение центра в Фордо условием сделки с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025
Трамп не считает уничтожение центра в Фордо условием сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает уничтожение иранского центра обогащения урана в Фордо как обязательное условие для заключения... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:35:00+03:00
2025-06-18T22:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает уничтожение иранского центра обогащения урана в Фордо как обязательное условие для заключения соглашения с Тегераном."Нет, это просто то, о чём говорят. У нас есть возможность сделать это, но это вовсе не значит, что я это сделаю", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
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в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, тегеран (город), дональд трамп
В мире, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Тегеран (город), Дональд Трамп
Трамп не считает уничтожение центра в Фордо условием сделки с Ираном

Трамп: уничтожение центра в Фордо не является условием сделки с Ираном

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает уничтожение иранского центра обогащения урана в Фордо как обязательное условие для заключения соглашения с Тегераном.
"Нет, это просто то, о чём говорят. У нас есть возможность сделать это, но это вовсе не значит, что я это сделаю", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием, заявил Трамп
Вчера, 22:31
 
В миреИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСШАТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
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