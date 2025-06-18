https://ria.ru/20250618/tramp-2023714326.html

Трамп не считает уничтожение центра в Фордо условием сделки с Ираном

Трамп не считает уничтожение центра в Фордо условием сделки с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025

Трамп не считает уничтожение центра в Фордо условием сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает уничтожение иранского центра обогащения урана в Фордо как обязательное условие для заключения... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:35:00+03:00

2025-06-18T22:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает уничтожение иранского центра обогащения урана в Фордо как обязательное условие для заключения соглашения с Тегераном."Нет, это просто то, о чём говорят. У нас есть возможность сделать это, но это вовсе не значит, что я это сделаю", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

https://ria.ru/20250618/iran-2023713967.html

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в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, тегеран (город), дональд трамп