https://ria.ru/20250618/tramp-2023712703.html

Трамп еще не принял окончательного решения по иранской проблеме

Трамп еще не принял окончательного решения по иранской проблеме - РИА Новости, 18.06.2025

Трамп еще не принял окончательного решения по иранской проблеме

Президент США Дональд Трамп заявил, что ещё не принял окончательного решения по ситуации вокруг Ирана. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:22:00+03:00

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обострение отношений сша и ирана

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ещё не принял окончательного решения по ситуации вокруг Ирана."Я ещё не принял окончательного решения", — сказал он журналистам в Овальном кабинете Белого дома, добавив, что вскоре у него состоится совещание в ситуационной комнате на данный счет.По словам Трампа, заключить сделку по иранской ядерной программе сейчас возможно, однако это "сложнее, чем было раньше".

https://ria.ru/20250618/tramp-2023707477.html

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обострение отношений сша и ирана, дональд трамп, сша, иран, в мире