https://ria.ru/20250618/tramp-2023712703.html
Трамп еще не принял окончательного решения по иранской проблеме
Трамп еще не принял окончательного решения по иранской проблеме - РИА Новости, 18.06.2025
Трамп еще не принял окончательного решения по иранской проблеме
Президент США Дональд Трамп заявил, что ещё не принял окончательного решения по ситуации вокруг Ирана. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:22:00+03:00
2025-06-18T22:22:00+03:00
2025-06-18T22:31:00+03:00
обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ещё не принял окончательного решения по ситуации вокруг Ирана."Я ещё не принял окончательного решения", — сказал он журналистам в Овальном кабинете Белого дома, добавив, что вскоре у него состоится совещание в ситуационной комнате на данный счет.По словам Трампа, заключить сделку по иранской ядерной программе сейчас возможно, однако это "сложнее, чем было раньше".
https://ria.ru/20250618/tramp-2023707477.html
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обострение отношений сша и ирана, дональд трамп, сша, иран, в мире
Обострение отношений США и Ирана, Дональд Трамп, США, Иран, В мире
Трамп еще не принял окончательного решения по иранской проблеме
Трамп заявил, что не принял окончательного решения по иранской проблеме