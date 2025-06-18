Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали предупреждение Трампу из-за Украины и Ирана - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/tramp-2023707477.html
На Западе сделали предупреждение Трампу из-за Украины и Ирана
На Западе сделали предупреждение Трампу из-за Украины и Ирана - РИА Новости, 18.06.2025
На Западе сделали предупреждение Трампу из-за Украины и Ирана
Президент США Дональд Трамп не сможет войти в историю как миротворец, если США не откажутся от попыток навязать свою гегемонию всему миру и видеть политическую... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:43:00+03:00
2025-06-18T21:43:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
крейг мюррей
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023654211_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8710db0ac7937f4cb73627c0b42b7f59.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет войти в историю как миротворец, если США не откажутся от попыток навязать свою гегемонию всему миру и видеть политическую заинтересованность во всех войнах, пишет журналист Томас Фази в статье для своего сайта."Мир будет оставаться недостижимым до тех пор, пока Вашингтон и его союзники не решат главную проблему: нежелание отказываться от гегемонистской доктрины, которая не терпит соперников. До тех пор война будет оставаться механизмом, с помощью которого оспаривается мировой порядок, и Дональд Трамп, хотел он этого или нет, может войти в историю не как президент, который положил конец глобальной войне, а как тот, кто унаследовал ее и позволил ей гореть", — отмечает обозреватель.По мнению Фази, конфликт на Украине и война между Израилем и Ираном являются взаимосвязанными для США, так как рискуют обернуться утратой глобального лидерства в однополярном миропорядке. Подобное противостояние напоминает разрозненную мировую войну, в которой США противостоят де-факто альянсу России, Ирана и Китая.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что исламская республика проявила невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
https://ria.ru/20250618/tramp-2023660492.html
https://ria.ru/20250615/tramp-2022945367.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023654211_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_6344fc18003c5d4ca4cf164a9a454964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, крейг мюррей, дональд трамп
В мире, Иран, США, Израиль, Крейг Мюррей, Дональд Трамп
На Западе сделали предупреждение Трампу из-за Украины и Ирана

Фази: мирные инициативы Трампа выявили противоречия в американской политике

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет войти в историю как миротворец, если США не откажутся от попыток навязать свою гегемонию всему миру и видеть политическую заинтересованность во всех войнах, пишет журналист Томас Фази в статье для своего сайта.
"Мир будет оставаться недостижимым до тех пор, пока Вашингтон и его союзники не решат главную проблему: нежелание отказываться от гегемонистской доктрины, которая не терпит соперников. До тех пор война будет оставаться механизмом, с помощью которого оспаривается мировой порядок, и Дональд Трамп, хотел он этого или нет, может войти в историю не как президент, который положил конец глобальной войне, а как тот, кто унаследовал ее и позволил ей гореть", — отмечает обозреватель.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
WP: Трамп не хочет ввязываться в войну с Ираном
Вчера, 18:12
По мнению Фази, конфликт на Украине и война между Израилем и Ираном являются взаимосвязанными для США, так как рискуют обернуться утратой глобального лидерства в однополярном миропорядке. Подобное противостояние напоминает разрозненную мировую войну, в которой США противостоят де-факто альянсу России, Ирана и Китая.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что исламская республика проявила невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
"Не должно было произойти". Трамп сделал резкое заявление об Украине
15 июня, 12:30
 
В миреИранСШАИзраильКрейг МюррейДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала