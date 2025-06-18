На Западе сделали предупреждение Трампу из-за Украины и Ирана
Фази: мирные инициативы Трампа выявили противоречия в американской политике
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет войти в историю как миротворец, если США не откажутся от попыток навязать свою гегемонию всему миру и видеть политическую заинтересованность во всех войнах, пишет журналист Томас Фази в статье для своего сайта.
"Мир будет оставаться недостижимым до тех пор, пока Вашингтон и его союзники не решат главную проблему: нежелание отказываться от гегемонистской доктрины, которая не терпит соперников. До тех пор война будет оставаться механизмом, с помощью которого оспаривается мировой порядок, и Дональд Трамп, хотел он этого или нет, может войти в историю не как президент, который положил конец глобальной войне, а как тот, кто унаследовал ее и позволил ей гореть", — отмечает обозреватель.
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По мнению Фази, конфликт на Украине и война между Израилем и Ираном являются взаимосвязанными для США, так как рискуют обернуться утратой глобального лидерства в однополярном миропорядке. Подобное противостояние напоминает разрозненную мировую войну, в которой США противостоят де-факто альянсу России, Ирана и Китая.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что исламская республика проявила невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.