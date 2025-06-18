https://ria.ru/20250618/tramp-2023707477.html

На Западе сделали предупреждение Трампу из-за Украины и Ирана

На Западе сделали предупреждение Трампу из-за Украины и Ирана - РИА Новости, 18.06.2025

На Западе сделали предупреждение Трампу из-за Украины и Ирана

Президент США Дональд Трамп не сможет войти в историю как миротворец, если США не откажутся от попыток навязать свою гегемонию всему миру и видеть политическую... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T21:43:00+03:00

2025-06-18T21:43:00+03:00

2025-06-18T21:43:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

крейг мюррей

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023654211_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8710db0ac7937f4cb73627c0b42b7f59.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет войти в историю как миротворец, если США не откажутся от попыток навязать свою гегемонию всему миру и видеть политическую заинтересованность во всех войнах, пишет журналист Томас Фази в статье для своего сайта."Мир будет оставаться недостижимым до тех пор, пока Вашингтон и его союзники не решат главную проблему: нежелание отказываться от гегемонистской доктрины, которая не терпит соперников. До тех пор война будет оставаться механизмом, с помощью которого оспаривается мировой порядок, и Дональд Трамп, хотел он этого или нет, может войти в историю не как президент, который положил конец глобальной войне, а как тот, кто унаследовал ее и позволил ей гореть", — отмечает обозреватель.По мнению Фази, конфликт на Украине и война между Израилем и Ираном являются взаимосвязанными для США, так как рискуют обернуться утратой глобального лидерства в однополярном миропорядке. Подобное противостояние напоминает разрозненную мировую войну, в которой США противостоят де-факто альянсу России, Ирана и Китая.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что исламская республика проявила невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.

https://ria.ru/20250618/tramp-2023660492.html

https://ria.ru/20250615/tramp-2022945367.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, израиль, крейг мюррей, дональд трамп