https://ria.ru/20250618/tramp-2023696840.html

Трамп не будет напрямую участвовать в конфликте с Ираном, считает эксперт

Трамп не будет напрямую участвовать в конфликте с Ираном, считает эксперт - РИА Новости, 18.06.2025

Трамп не будет напрямую участвовать в конфликте с Ираном, считает эксперт

Президент США Дональд Трамп попытается избежать прямого вмешательства в ирано-израильский конфликт, даже если ему придется принять ответные действия в случае... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:32:00+03:00

2025-06-18T20:32:00+03:00

2025-06-18T20:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп попытается избежать прямого вмешательства в ирано-израильский конфликт, даже если ему придется принять ответные действия в случае атаки Тегераном американских военных объектов на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости почетный профессор политологии университета штата Огайо Джон Мюллер. "Предсказать действия Дональда Трампа непросто, но я подозреваю, что если Иран нанесёт глупые и бессмысленные удары по американским объектам в этом районе, Трамп отреагирует, хотя, возможно, постарается избежать прямого вовлечения в конфликт", - сказал Мюллер. Эксперт предположил, что наилучшим вариантом для Ирана было бы принятие предложенной Трампом сделки и отказ от своей ядерной программы в обмен на вхождение в "глобальную систему" для экономического развития. "У них есть основания сомневаться в надёжности Трампа, но в данном случае это, похоже, всё же лучший вариант, поскольку подобная сделка принесла бы ему значительную выгоду как внутри страны, так и на международной арене", - подытожил Мюллер. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/iran-2023443097.html

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https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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