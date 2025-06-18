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Трамп рассказал о возможных переговорах с Ираном

Трамп рассказал о возможных переговорах с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025

Трамп рассказал о возможных переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп в среду на фоне эскалации на Ближнем Востоке не исключил возобновления переговоров с Ираном, заявив, что "ничего не поздно". РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:22:00+03:00

2025-06-18T17:22:00+03:00

2025-06-18T17:33:00+03:00

иран

дональд трамп

в мире

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сша

крейг мюррей

казем джалали

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду на фоне эскалации на Ближнем Востоке не исключил возобновления переговоров с Ираном, заявив, что "ничего не поздно"."У Ирана много проблем, и они хотят вести переговоры", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, добавив, что "ничего не поздно".Трамп также заявил, что представители Ирана связались с США и предлагают приехать в Белый дом.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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иран, дональд трамп, в мире, израиль, сша, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте