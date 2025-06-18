Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о возможных переговорах с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 18.06.2025 (обновлено: 17:33 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/tramp-2023638481.html
Трамп рассказал о возможных переговорах с Ираном
Трамп рассказал о возможных переговорах с Ираном - РИА Новости, 18.06.2025
Трамп рассказал о возможных переговорах с Ираном
Президент США Дональд Трамп в среду на фоне эскалации на Ближнем Востоке не исключил возобновления переговоров с Ираном, заявив, что "ничего не поздно". РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:22:00+03:00
2025-06-18T17:33:00+03:00
иран
дональд трамп
в мире
израиль
сша
крейг мюррей
казем джалали
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021271287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0bc007870ac9f8879c7b9fc90ee99088.jpg
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду на фоне эскалации на Ближнем Востоке не исключил возобновления переговоров с Ираном, заявив, что "ничего не поздно"."У Ирана много проблем, и они хотят вести переговоры", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, добавив, что "ничего не поздно".Трамп также заявил, что представители Ирана связались с США и предлагают приехать в Белый дом.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/tramp-2023641889.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021271287_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_a69bdbea1b39b714e96477b683712250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, дональд трамп, в мире, израиль, сша, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, Дональд Трамп, В мире, Израиль, США, Крейг Мюррей, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп рассказал о возможных переговорах с Ираном

Трамп: Ирану никогда не поздно начать переговоры

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду на фоне эскалации на Ближнем Востоке не исключил возобновления переговоров с Ираном, заявив, что "ничего не поздно".
Ирана много проблем, и они хотят вести переговоры", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, добавив, что "ничего не поздно".
Трамп также заявил, что представители Ирана связались с США и предлагают приехать в Белый дом.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Трамп заявил о последнем ультиматуме Ирану
Вчера, 17:28
 
ИранДональд ТрампВ миреИзраильСШАКрейг МюррейКазем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала