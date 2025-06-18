https://ria.ru/20250618/tramp-2023455033.html

СМИ: в Израиле считают, что Трамп ударит по Ирану при отсутствии сделки

СМИ: в Израиле считают, что Трамп ударит по Ирану при отсутствии сделки - РИА Новости, 18.06.2025

СМИ: в Израиле считают, что Трамп ударит по Ирану при отсутствии сделки

Израильские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп уже принял решение нанести удар по Ирану, если тот откажется от заключения сделки по ядерной... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T04:00:00+03:00

2025-06-18T04:00:00+03:00

2025-06-18T04:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Израильские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп уже принял решение нанести удар по Ирану, если тот откажется от заключения сделки по ядерной программе, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на источники. Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности по подземному центру обогащения урана в Фордо. "Высокопоставленные израильские чиновники полагают, что Трамп уже принял решение: США нанесут удар по Ирану, если тот откажется от сделки, которая включает в себя демонтаж его ядерной программы", - говорится в сообщении. По данным источников газеты, потенциальное присоединение США к израильским ударам по Ирану будет не просто "символическим шагом", а значительной операцией, главной целью которой станет ядерный объект в иранском Фордо. При этом, как утверждает издание со ссылкой на источник, в настоящее время в кулуарах предпринимаются "интенсивные" дипломатические усилия для снижения напряжённости в регионе, а Оман и Катар выступают посредниками между Ираном и США в попытке организовать встречу между высокопоставленными чиновниками с обеих сторон. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/iran-2023453579.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023443097.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023437674.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, казем джалали, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте