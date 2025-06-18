Рейтинг@Mail.ru
Трамп отсрочил блокировку TikTok еще на 90 дней - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/tiktok-2023452768.html
Трамп отсрочил блокировку TikTok еще на 90 дней
Трамп отсрочил блокировку TikTok еще на 90 дней - РИА Новости, 18.06.2025
Трамп отсрочил блокировку TikTok еще на 90 дней
Президент США Дональд Трамп снова отложил на 90 дней введение в действие закона, который был принят обеими партиями и который фактически запрещал использование... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T03:05:00+03:00
2025-06-18T03:05:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994479544_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0217ab6637539e207efe1b4cb2779f59.jpg
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова отложил на 90 дней введение в действие закона, который был принят обеими партиями и который фактически запрещал использование TikTok на территории США, сообщил Белый дом. "Как неоднократно подчеркивал президент Трамп, он не стремится к блокировке TikTok. Продление будет действовать в течение 90 дней, в течение которых администрация будет стремиться заключить сделку, чтобы американцы могли продолжать пользоваться TikTok, будучи уверенными, что их данные в безопасности", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, распространенном американскими СМИ. Ранее в этом месяце Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели 90-минутную беседу, которая, по словам американского лидера, была "почти полностью посвящена вопросам торговли". Вопрос блокировки TikTok на территории США не поднимался. В начале апреля, когда Трамп объявил о последнем продлении, его администрация достигла соглашения с TikTok, согласно которому деятельность платформы в США была бы преобразована в новую компанию, контролируемую и управляемую большинством американских инвесторов. Однако после того, как Трамп ввел высокие тарифы, китайская компания ByteDance уведомила Белый дом, что не будет одобрять сделку до тех пор, пока не будут решены торговые вопросы. В прошлом году конгресс, руководствуясь соображениями национальной безопасности, принял закон, согласно которому компания ByteDance должна была продать или прекратить свою деятельность в TikTok на территории США до 19 января этого года.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010356711.html
https://ria.ru/20250409/ssha-2010348517.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994479544_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9774b6418d66d182b4a846904e072112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, tiktok
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, TikTok
Трамп отсрочил блокировку TikTok еще на 90 дней

Белый дом: Трамп отсрочил блокировку TikTok еще на 90 дней

© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова отложил на 90 дней введение в действие закона, который был принят обеими партиями и который фактически запрещал использование TikTok на территории США, сообщил Белый дом.
"Как неоднократно подчеркивал президент Трамп, он не стремится к блокировке TikTok. Продление будет действовать в течение 90 дней, в течение которых администрация будет стремиться заключить сделку, чтобы американцы могли продолжать пользоваться TikTok, будучи уверенными, что их данные в безопасности", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, распространенном американскими СМИ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Трамп оценил возможность заключить сделку по покупке TikTok
дополняется ...
Ранее в этом месяце Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели 90-минутную беседу, которая, по словам американского лидера, была "почти полностью посвящена вопросам торговли". Вопрос блокировки TikTok на территории США не поднимался.
В начале апреля, когда Трамп объявил о последнем продлении, его администрация достигла соглашения с TikTok, согласно которому деятельность платформы в США была бы преобразована в новую компанию, контролируемую и управляемую большинством американских инвесторов. Однако после того, как Трамп ввел высокие тарифы, китайская компания ByteDance уведомила Белый дом, что не будет одобрять сделку до тех пор, пока не будут решены торговые вопросы.
В прошлом году конгресс, руководствуясь соображениями национальной безопасности, принял закон, согласно которому компания ByteDance должна была продать или прекратить свою деятельность в TikTok на территории США до 19 января этого года.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
США больше не рассматривают сделку по покупке TikTok
9 апреля, 21:37
 
В миреСШАКитайДональд ТрампСи ЦзиньпинTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала