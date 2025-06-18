https://ria.ru/20250618/tenyakova-2023606177.html

Биография Натальи Теняковой

Биография Натальи Теняковой - РИА Новости, 18.06.2025

Биография Натальи Теняковой

Актриса театра и кино, народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье инженеров. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:30:00+03:00

2025-06-18T15:30:00+03:00

2025-06-18T15:30:00+03:00

справки

наталья тенякова

биографии

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Актриса театра и кино, народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье инженеров.Первоначально будущая актриса не связывала свою жизнь с театром – ее родители считали, что девочка станет педагогом. Однако все изменилось, когда в школе был организован театральный кружок. Тенякова на всю жизнь влюбилась в сцену. В тайне от отца девушка подала документы в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино (ныне Российский государственный институт сценических искусств), успешно прошла вступительные испытания и была принята на курс известного режиссера и педагога Бориса Зона. В 1965 году Наталья Тенякова окончила вуз и поступила в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола (ныне Санкт-Петербургский государственный театр "Балтийский дом"), где дебютировала в роли Полли в "Трехгрошовой опере" Бертольта Брехта. Также в послужном списке артистки появилась роль Оль-Оль в постановке "Дни нашей жизни" по пьесе Леонида Андреева. В 1967 году Тенякова перешла в труппу Большого драматического театра имени М. Горького (ныне имени Г.А. Товстоногова). Актриса, на протяжении 12 лет выходившая на сцену театра, была задействована в таких спектаклях, как "Идиот" по роману Федора Достоевского, "Два театра" Ежи Шанявского, "Счастливые дни несчастливого человека" и "Жестокие игры" драматурга Алексея Арбузова, "Выпьем за Колумба!" Леонида Жуховицкого, "Ревизор" по пьесе Николая Гоголя, "Мольер" по произведению Михаила Булгакова, "Три мешка сорной пшеницы" по одноименной повести Владимира Тендрякова, "Фантазии Фарятьева" Аллы Соколовой, "Дачники" Максима Горького.С 1979 года начался московский этап жизни Натальи Теняковой. Смена места жительства была связана с мужем актрисы – актером Сергеем Юрским. В 1970-х годах из всенародного кумира он внезапно превратился в "персону нон-грата" – его перестали снимать, объявив диссидентом. В надежде на лучшее будущее семья актеров переехала в столицу, и Тенякова, к тому времени в знак поддержки поменявшая свою фамилию на фамилию мужа, поступила на службу в Государственный академический театра имени Моссовета.Она сыграла главные роли в постановках "Если буду жив" Сергея Коковкина, "Тема с вариациями" Самуила Алешина, "Гедда Габлер" Генрика Ибсена, "Правда – хорошо, а счастье лучше" Александра Островского, "Печка на колесе" Нины Семеновой, "Вдовий пароход" Ирины Грековой и Павла Лунгина, "Братья Карамазовы" Достоевского. С 1988 года Тенякова работала в Московском Художественном театре имени А.П. Чехова: театре, где сыграла в спектаклях "Кабала святош" Булгакова, "Вишневый сад" Антона Чехова, "Трагики и комедианты" Владимира Арро, "Красивая жизнь" Жана Ануя, "Женитьба" Гоголя, "После репетиции" Ингмара Бергмана, "Новый американец" по Сергею Довлатову, "Нули" Павла Когоута, "Рождественские грезы" Надежды Птушкиной, "Ретро" Александра Галина, "Дыхание жизни" Дэвида Хэйра, "Юбилей ювелира" по пьесе Николы Маколифф , "Офелия боится воды" Юлии Тупикиной, "Лес" Островского.Среди работ актрисы в других театрах – "Провокация" и "Стулья" в театре "Школа современной пьесы", "Фредерик, или Бульвар преступлений" в Театре имени Евгения Вахтангова, "Дядюшкин сон" в театре "Модернъ", "Год, когда я не родился" в Театре Олега Табакова, "Полеты с ангелом. Шагал" в Театре имени М.Н. Ермоловой.Хотя театр всегда был главным в профессиональной жизни актрисы, тем не менее она запомнилась зрителям и по своим киноролям. Дебют Теняковой состоялся в 1966 году в картине "Старшая сестра" режиссера Георгия Натансона, где ее партнершей стала Татьяна Доронина. Следующей успешной работой стал фильм "Зеленая карета" Яна Фрида (1967). Затем последовали главные роли в картинах "Гроза над Белой" Евгения Немченко, Станислава Чаплина и "Наши знакомые" Ильи Гурина (оба – 1968).Самой известной киноработой Теняковой стала роль бабы Шуры в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби" (1984), где ее партнером стал муж Сергей Юрский, исполнивший роль дяди Мити. Актриса, которой на момент съемок было 40 лет, мастерски исполнила свою роль деревенской старушки, многие реплики героини Теняковой ушли в народ и стали афоризмами.Также фильмография артистки пополнилась ролями в сериале "Следствие ведут Знатоки" (фильм "Пожар. Дело № 19" режиссера Юрия Кротенко, 1985), фильме "Чернов" Сергея Юрского (1990), сериале "Чехов и К°" Зиновия Ройзмана и др. (1998), фильме "Отцы и дети" Авдотьи Смирновой (2008), "Француз" Андрея Смирнова (2019).18 июня 2025 года Наталья Тенякова скончалась на 81-м году жизни. Наталья Тенякова – народная артистка Российской Федерации (1994). Была награждена орденами Дружбы (1998 года), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005), Почета (2016). В 1995 году была удостоена театральной премии "Золотая маска" за роль Лавьей в спектакле "Стулья" (театр "Школа современной пьесы"), в 2005 году – премии Станиславского за роль Гурмыжской в спектакле МХТ "Лес". В 2016 году за работу в спектакле "Юбилей ювелира" вместе с Олегом Табаковым была удостоена премии Благотворительного фонда Олега Табакова – "За актерский дуэт и овладение техникой "крупного плана" в искусстве драматического актера".В 2022 году Наталья Тенякова стала лауреатом зрительской премии "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены". В 2024 году – премия "Золотая Маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в театральное искусство".Наталья Тенякова была замужем дважды. Первым мужем актрисы был театральный режиссер, народный артист России Лев Додин. Второй раз она вышла замуж за Сергея Юрского (1935-2019), народного артиста РСФСР. Их дочь Дарья Юрская служит в Московском Художественном театре имени А.П. Чехова.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, наталья тенякова, биографии