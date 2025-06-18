https://ria.ru/20250618/tenyakova-2023583748.html

Боялась сцены, но стала легендой: удивительная судьба Натальи Теняковой

Боялась сцены, но стала легендой: удивительная судьба Натальи Теняковой - РИА Новости, 18.06.2025

Боялась сцены, но стала легендой: удивительная судьба Натальи Теняковой

Театр и кино понесли невосполнимую утрату — на 81-м году жизни скончалась легендарная актриса Наталья Тенякова. Народная артистка России, воплотившая на экране... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:55:00+03:00

2025-06-18T14:55:00+03:00

2025-06-18T20:27:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Театр и кино понесли невосполнимую утрату — на 81-м году жизни скончалась легендарная актриса Наталья Тенякова. Народная артистка России, воплотившая на экране незабываемую бабу Шуру из фильма "Любовь и голуби", ушла из жизни в ночь на 18 июня. МХТ имени Чехова, где она служила более 35 лет, назвал ее смерть "фундаментальной потерей", а коллеги и поклонники вспоминают ее как "природное явление" в искусстве — актрису, чей талант и человечность оставили неизгладимый след в сердцах миллионов.От сомнений к сценеНаталья Максимовна Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. В детстве она даже не помышляла об актерской карьере. Казалось, ее внешность не создана для сцены. Родители видели ее будущее в педагогике, но судьба распорядилась иначе. Тенякова поступила в ЛГИТМиК на курс легендарного Бориса Зона, где ее однокурсниками стали Лев Додин и Виктор Костецкий."Я боялась сцены, — признавалась позже актриса. — Но Борис Вульфович разглядел во мне то, чего я сама в себе не видела".После окончания института в 1966 году ее ждал яркий дебют. Роль Полли Пичем в "Трехгрошовой опере" в Театре имени Ленинского комсомола. Уже тогда стало ясно: на сцену вышла не просто талантливая актриса, а будущая легенда.Знаменитая баба ШураНаталья Тенякова сумела преодолеть свои первоначальные сомнения относительно актерской карьеры и превратилась в одну из самых узнаваемых и любимых зрителями актрис советского и российского театра и кино. Этому в немалой степени способствовала ее знаменитая роль бабы Шуры в картине "Любовь и голуби". Сорокалетней актрисе удалось с поразительной достоверностью воплотить образ пожилой деревенской женщины, вдохновленный наблюдениями за манерой речи и поведением своей дачной соседки.При этом первоначально Тенякова сомневалась в своих силах, но режиссер Владимир Меньшов, видя ее потенциал, настаивал: "Наташа, ты точно справишься!" Впоследствии эти слова оказались пророческими, ведь именно эта роль принесла актрисе всенародную любовь и признание.Особую теплоту и подлинность экранному образу бабы Шуры придало то обстоятельство, что в фильме Тенякова играла в паре со своим реальным супругом Сергеем Юрским, исполнявшим роль дяди Мити. Это создало между персонажами неповторимую химию и сделало их дуэт одним из самых запоминающихся в истории советского кинематографа.Кроме того, фильмография актрисы, насчитывающая более пятидесяти работ, демонстрирует удивительное разнообразие ее таланта. Начиная с ранней роли в картине "Зеленая карета", через яркое воплощение образа в музыкальной сказке "Али-Баба и сорок разбойников" и заканчивая глубокой драматической работой в экранизации классического романа "Отцы и дети". Каждый ее персонаж, будь то комедийный или драматический, отличался неповторимой глубиной и органичностью.Работа в театреТеатральная карьера Теняковой достигла своего расцвета в МХТ имени Чехова. Актриса создала целую галерею незабываемых образов, включая выдающиеся работы в спектаклях "Вдовий пароход" и "Ретро". От коллег и критиков она заслужила характеристику "столпа труппы" и стала воплощением подлинного театрального мастерства. В 2025 году это было отмечено специальной премией "Золотая маска" за вклад в развитие театрального искусства.Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский, оценивая творчество актрисы, подчеркивал: "Наталья Максимовна — это явление природы в искусстве". Подобная оценка как нельзя лучше характеризует ее уникальный дар, сочетающий в себе виртуозное владение профессией, неповторимое обаяние и способность к полному перевоплощению.Полвека любвиЛичная жизнь Натальи Теняковой была наполнена любовью и творчеством. Первый брак с режиссером Львом Додиным оказался недолгим — из-за одной встречи в 1970-м.Тогда она познакомилась с актером Сергеем Юрским. Роман закрутился не сразу, какое-то время он был и вовсе тайным. В итоге Тенякова рассказала обо всем Додину."Слава Богу, ты б еще влюбилась в Иисуса Христа!" — ответил ей тогда супруг, который боготворил Юрского.Сергей Юрьевич стал ее мужем и верным спутником на долгие 49 лет, вплоть до своей смерти в 2019 году.Их союз стал примером редкой гармонии. Вместе они не только построили крепкую семью, но и создали незабываемые сценические образы. Более 2000 раз они выходили на сцену вместе."С Сережей я чувствовала себя как дома", — говорила актриса.В 1973 году у пары родилась дочь Дарья, которая продолжила актерскую династию. Сегодня Дарья Юрская — заслуженная артистка России и актриса МХТ. Особой радостью для Натальи Максимовны были внуки — Георгий и Алексей. Она гордилась тем, что их творческая семья продолжается в новых поколениях.Последние годыВ последнее время Наталья Максимовна редко появлялась в кино, посвящая себя в основном театру. В мае 2024 года во время подготовки к спектаклю в МХТ актрисе стало плохо, потребовалась медицинская помощь. Хотя тогда она быстро поправилась, проблемы со здоровьем продолжались. В начале 2025-го Тенякова снова оказалась в больнице, но после лечения вернулась домой.Однако 18 июня 2025 года МХТ имени Чехова сообщил печальную новость: "Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая".Точная причина смерти не называется, но известно, что актриса давно боролась с возрастными заболеваниями. В театре добавили: "Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова все изменилось, теперь уже непоправимо... Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны".Коллеги вспоминают Тенякову как человека редкой душевной чистоты и актрису исключительного таланта. О дате и месте прощания театр обещал сообщить дополнительно.

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россия, ленинград, наталья тенякова, лев додин, культура