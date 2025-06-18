https://ria.ru/20250618/tenyakova-2023490084.html
Умерла Наталья Тенякова
Умерла Наталья Тенякова - РИА Новости, 18.06.2025
Умерла Наталья Тенякова
Народная артистка России Наталья Тенякова умерла на 81-м году жизни, сообщается в Telegram-канале МХТ имени Чехова. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:50:00+03:00
2025-06-18T09:50:00+03:00
2025-06-18T10:24:00+03:00
культура
россия
наталья тенякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023490464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b1f2b4f37c05328f254a7ce5ffd7e2f.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Народная артистка России Наталья Тенякова умерла на 81-м году жизни, сообщается в Telegram-канале МХТ имени Чехова."Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая", — говорится в публикации.Тенякова была столпом труппы, она задавала планку и в профессии, и в жизни, добавили в театре.Тенякова вступила в труппу МХТ в 1988 году, к тому времени она уже играла главные роли в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, БДТ Товстоногова и Театре имени Моссовета. Были на ее счету и работы в кино: в картинах "Старшая сестра", "Зеленая карета", "Любовь и голуби".В Художественном театре Тенякова сыграла множество ролей — от трагических до гротескных, от Мадлены Бежар в "Кабале святош", Раневской в "Вишневом саде", Гурмыжской в "Лесе" до наших современниц. Среди работ актрисы последнего десятилетия — центральные роли в спектаклях "Юбилей ювелира", "Офелия боится воды", "Говорит Москва", "9 ряд. 10, 11 место".Кроме того, Тенякова сотрудничала с другими театрами, играла в спектаклях своего мужа Сергея Юрского."Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова все изменилось, теперь уже непоправимо… Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны", — заключили в МХТ.О дате и месте прощания театр пообещал сообщить дополнительно.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023490464_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_250440d3bf4efa0b8df0519193dcaba0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, наталья тенякова
Культура, Россия, Наталья Тенякова
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Народная артистка России Наталья Тенякова умерла на 81-м году жизни, сообщается в Telegram-канале
МХТ имени Чехова.
«
"Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая", — говорится в публикации.
Тенякова была столпом труппы, она задавала планку и в профессии, и в жизни, добавили в театре.
Тенякова вступила в труппу МХТ в 1988 году, к тому времени она уже играла главные роли в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, БДТ Товстоногова и Театре имени Моссовета. Были на ее счету и работы в кино: в картинах "Старшая сестра", "Зеленая карета", "Любовь и голуби".
В Художественном театре Тенякова сыграла множество ролей — от трагических до гротескных, от Мадлены Бежар в "Кабале святош", Раневской в "Вишневом саде", Гурмыжской в "Лесе" до наших современниц. Среди работ актрисы последнего десятилетия — центральные роли в спектаклях "Юбилей ювелира", "Офелия боится воды", "Говорит Москва", "9 ряд. 10, 11 место".
Кроме того, Тенякова сотрудничала с другими театрами, играла в спектаклях своего мужа Сергея Юрского.
«
"Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова все изменилось, теперь уже непоправимо… Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны", — заключили в МХТ.
О дате и месте прощания театр пообещал сообщить дополнительно.