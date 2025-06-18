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Умерла Наталья Тенякова - РИА Новости, 18.06.2025
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Культура
 
09:50 18.06.2025 (обновлено: 10:24 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/tenyakova-2023490084.html
Умерла Наталья Тенякова
Умерла Наталья Тенякова - РИА Новости, 18.06.2025
Умерла Наталья Тенякова
Народная артистка России Наталья Тенякова умерла на 81-м году жизни, сообщается в Telegram-канале МХТ имени Чехова. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:50:00+03:00
2025-06-18T10:24:00+03:00
культура
россия
наталья тенякова
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Народная артистка России Наталья Тенякова умерла на 81-м году жизни, сообщается в Telegram-канале МХТ имени Чехова.&quot;Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая&quot;, — говорится в публикации.Тенякова была столпом труппы, она задавала планку и в профессии, и в жизни, добавили в театре.Тенякова вступила в труппу МХТ в 1988 году, к тому времени она уже играла главные роли в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, БДТ Товстоногова и Театре имени Моссовета. Были на ее счету и работы в кино: в картинах "Старшая сестра", "Зеленая карета", "Любовь и голуби".В Художественном театре Тенякова сыграла множество ролей — от трагических до гротескных, от Мадлены Бежар в "Кабале святош", Раневской в "Вишневом саде", Гурмыжской в "Лесе" до наших современниц. Среди работ актрисы последнего десятилетия — центральные роли в спектаклях "Юбилей ювелира", "Офелия боится воды", "Говорит Москва", "9 ряд. 10, 11 место".Кроме того, Тенякова сотрудничала с другими театрами, играла в спектаклях своего мужа Сергея Юрского."Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова все изменилось, теперь уже непоправимо… Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны", — заключили в МХТ.О дате и месте прощания театр пообещал сообщить дополнительно.
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россия, наталья тенякова
Культура, Россия, Наталья Тенякова
Умерла Наталья Тенякова

Умерла народная артистка России Наталья Тенякова

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Тенякова
Актриса Наталья Тенякова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актриса Наталья Тенякова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Народная артистка России Наталья Тенякова умерла на 81-м году жизни, сообщается в Telegram-канале МХТ имени Чехова.
«

"Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая", — говорится в публикации.

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНаталья Тенякова в фильме "Зеленая карета"
Актриса Наталья Тенякова в роли Вари Асенковой в фильме Зеленая карета - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости
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Наталья Тенякова в фильме "Зеленая карета". Архивное фото
Тенякова была столпом труппы, она задавала планку и в профессии, и в жизни, добавили в театре.
Тенякова вступила в труппу МХТ в 1988 году, к тому времени она уже играла главные роли в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, БДТ Товстоногова и Театре имени Моссовета. Были на ее счету и работы в кино: в картинах "Старшая сестра", "Зеленая карета", "Любовь и голуби".
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНаталья Тенякова в спектакле "Офелия боится воды" сцене МХТ имени Чехова
Актриса Наталья Тенякова в спектакле Офелия боится воды сцене МХТ имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Наталья Тенякова в спектакле "Офелия боится воды" сцене МХТ имени Чехова
В Художественном театре Тенякова сыграла множество ролей — от трагических до гротескных, от Мадлены Бежар в "Кабале святош", Раневской в "Вишневом саде", Гурмыжской в "Лесе" до наших современниц. Среди работ актрисы последнего десятилетия — центральные роли в спектаклях "Юбилей ювелира", "Офелия боится воды", "Говорит Москва", "9 ряд. 10, 11 место".
Кроме того, Тенякова сотрудничала с другими театрами, играла в спектаклях своего мужа Сергея Юрского.
«
"Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова все изменилось, теперь уже непоправимо… Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны", — заключили в МХТ.
О дате и месте прощания театр пообещал сообщить дополнительно.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Тенякова
Актриса Наталья Тенякова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Наталья Тенякова
 
КультураРоссияНаталья Тенякова
 
 
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