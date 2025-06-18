https://ria.ru/20250618/tenyakova-2023490084.html

Умерла Наталья Тенякова

Умерла Наталья Тенякова - РИА Новости, 18.06.2025

Умерла Наталья Тенякова

Народная артистка России Наталья Тенякова умерла на 81-м году жизни, сообщается в Telegram-канале МХТ имени Чехова. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:50:00+03:00

2025-06-18T09:50:00+03:00

2025-06-18T10:24:00+03:00

культура

россия

наталья тенякова

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Народная артистка России Наталья Тенякова умерла на 81-м году жизни, сообщается в Telegram-канале МХТ имени Чехова."Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая", — говорится в публикации.Тенякова была столпом труппы, она задавала планку и в профессии, и в жизни, добавили в театре.Тенякова вступила в труппу МХТ в 1988 году, к тому времени она уже играла главные роли в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, БДТ Товстоногова и Театре имени Моссовета. Были на ее счету и работы в кино: в картинах "Старшая сестра", "Зеленая карета", "Любовь и голуби".В Художественном театре Тенякова сыграла множество ролей — от трагических до гротескных, от Мадлены Бежар в "Кабале святош", Раневской в "Вишневом саде", Гурмыжской в "Лесе" до наших современниц. Среди работ актрисы последнего десятилетия — центральные роли в спектаклях "Юбилей ювелира", "Офелия боится воды", "Говорит Москва", "9 ряд. 10, 11 место".Кроме того, Тенякова сотрудничала с другими театрами, играла в спектаклях своего мужа Сергея Юрского."Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова все изменилось, теперь уже непоправимо… Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны", — заключили в МХТ.О дате и месте прощания театр пообещал сообщить дополнительно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, наталья тенякова