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Техас перестал финансировать возведение стены на границе с Мексикой - РИА Новости, 18.06.2025
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15:51 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/tehas-2023612597.html
Техас перестал финансировать возведение стены на границе с Мексикой
Техас перестал финансировать возведение стены на границе с Мексикой - РИА Новости, 18.06.2025
Техас перестал финансировать возведение стены на границе с Мексикой
Американский штат Техас прекратил финансировать строительство стены на границе США и Мексики в рамках нового бюджета, из всей стены было завершено только 8%,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:51:00+03:00
2025-06-18T15:51:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Американский штат Техас прекратил финансировать строительство стены на границе США и Мексики в рамках нового бюджета, из всей стены было завершено только 8%, сообщает портал Texas Tribune. Стена, призванная перекрыть границу с Мексикой и остановить потоки нелегальных мигрантов, была любимым детищем республиканца Дональда Трампа в первый срок его президентства с 2017 по 2021 год, но все еще остается недостроенной, в частности - из-за противодействия демократов. "Спустя четыре года после того, как губернатор Грег Эбботт объявил, что Техас станет первым штатом, который построит собственную стену на границе, законодатели тихо прекратили финансирование проекта, оставив только отдельные участки, покрывающие небольшую часть границы", - говорится в публикации. Отмечается, что из примерно 1295 километров территории, выделенной штатом для строительства стены, объект завершен только на 8% , что на сегодняшний день обошлось налогоплательщикам более чем в три миллиарда долларов. Портал добавил со ссылкой на заявление пресс-секретаря губернатора Эндрю Махалериса, что работа администрации президента США Дональда Трампа по обеспечению безопасности южной границы позволила штату "скорректировать свои усилия" в контексте вопроса границы. При этом Махалерис не сослался на остановку финансирования стены напрямую. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994656691.html
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в мире, техас, сша, мексика, дональд трамп
В мире, Техас, США, Мексика, Дональд Трамп
Техас перестал финансировать возведение стены на границе с Мексикой

Техас прекратил финансирование строительства стены на границе США с Мексикой

© AP Photo / Eric GayСотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой
Сотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Американский штат Техас прекратил финансировать строительство стены на границе США и Мексики в рамках нового бюджета, из всей стены было завершено только 8%, сообщает портал Texas Tribune.
Стена, призванная перекрыть границу с Мексикой и остановить потоки нелегальных мигрантов, была любимым детищем республиканца Дональда Трампа в первый срок его президентства с 2017 по 2021 год, но все еще остается недостроенной, в частности - из-за противодействия демократов.
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"Спустя четыре года после того, как губернатор Грег Эбботт объявил, что Техас станет первым штатом, который построит собственную стену на границе, законодатели тихо прекратили финансирование проекта, оставив только отдельные участки, покрывающие небольшую часть границы", - говорится в публикации.
Отмечается, что из примерно 1295 километров территории, выделенной штатом для строительства стены, объект завершен только на 8% , что на сегодняшний день обошлось налогоплательщикам более чем в три миллиарда долларов.
Портал добавил со ссылкой на заявление пресс-секретаря губернатора Эндрю Махалериса, что работа администрации президента США Дональда Трампа по обеспечению безопасности южной границы позволила штату "скорректировать свои усилия" в контексте вопроса границы. При этом Махалерис не сослался на остановку финансирования стены напрямую.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
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