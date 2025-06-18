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В центре Тегерана снова прогремели взрывы - РИА Новости, 18.06.2025
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18:10 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/tegeran-2023660021.html
В центре Тегерана снова прогремели взрывы
В центре Тегерана снова прогремели взрывы - РИА Новости, 18.06.2025
В центре Тегерана снова прогремели взрывы
Звуки нескольких мощных взрывов гремят в центральной части Тегерана второй раз за день, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:10:00+03:00
2025-06-18T18:10:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 18 июн – РИА Новости. Звуки нескольких мощных взрывов гремят в центральной части Тегерана второй раз за день, передает корреспондент РИА Новости. Наряду со звуками взрывов слышна активная работа ПВО. Ранее в среду корреспондент РИА Новости передавал, что в центре иранской столицы были слышны звуки трех мощных ударов, прозвучавших с паузой в несколько минут. Сила ударов сотрясла стены и окна здания, где находился корреспондент. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250616/ataka-2023090554.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тегеран (город)
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тегеран (город)
В центре Тегерана снова прогремели взрывы

В центре Тегерана второй раз за день прогремели взрывы

© AP PhotoДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo
Дым на месте взрыва в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 18 июн – РИА Новости. Звуки нескольких мощных взрывов гремят в центральной части Тегерана второй раз за день, передает корреспондент РИА Новости.
Наряду со звуками взрывов слышна активная работа ПВО.
Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Обмен ударами между Израилем и Ираном
16 июня, 15:42
Ранее в среду корреспондент РИА Новости передавал, что в центре иранской столицы были слышны звуки трех мощных ударов, прозвучавших с паузой в несколько минут. Сила ударов сотрясла стены и окна здания, где находился корреспондент.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана 2025: что происходит, причины и последствия
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