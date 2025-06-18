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В Тегеране прогремели три мощных взрыва - РИА Новости, 18.06.2025
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17:08 18.06.2025 (обновлено: 17:13 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/tegeran-2023633607.html
В Тегеране прогремели три мощных взрыва
В Тегеране прогремели три мощных взрыва - РИА Новости, 18.06.2025
В Тегеране прогремели три мощных взрыва
Звуки трех мощных ударов были слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:08:00+03:00
2025-06-18T17:13:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 18 июн – РИА Новости. Звуки трех мощных ударов были слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости. Звук каждого из трех ударов прозвучал с паузой в несколько минут. Сила ударов была такова, что стены и окна здания, где находится корреспондент, задрожали. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/ssha-2023610608.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html
https://ria.ru/20250617/hezbolly-2023438488.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Тегеране прогремели три мощных взрыва

В центральной части Тегерана прогремели три мощных взрыва

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh BahramiДым в Тегеране после израильского удара
Дым в Тегеране после израильского удара - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
Дым в Тегеране после израильского удара
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ТЕГЕРАН, 18 июн – РИА Новости. Звуки трех мощных ударов были слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости.
Звук каждого из трех ударов прозвучал с паузой в несколько минут. Сила ударов была такова, что стены и окна здания, где находится корреспондент, задрожали.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Опрос показал отношение американцев к конфликту Израиля и Ирана
Вчера, 15:45
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля
Вчера, 08:51
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Хезболла" не будет вступать в ирано-израильский конфликт
17 июня, 23:29
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампКрейг МюррейКазем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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