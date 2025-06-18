В Тегеране прогремели три мощных взрыва
В центральной части Тегерана прогремели три мощных взрыва
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh BahramiДым в Тегеране после израильского удара
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
Дым в Тегеране после израильского удара
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ТЕГЕРАН, 18 июн – РИА Новости. Звуки трех мощных ударов были слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости.
Звук каждого из трех ударов прозвучал с паузой в несколько минут. Сила ударов была такова, что стены и окна здания, где находится корреспондент, задрожали.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.