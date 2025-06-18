СМИ: только половина банков будут работать в Тегеране 18 июня
ISNA: только половина банков будут работать в Тегеране 18 июня
© AP Photo / Vahid SalemiВид на Тегеран, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Только половина банковских отделений будут работать в иранской столице Тегеране 18 июня на фоне обмена ударами между Ираном и Израилем, передает агентство ISNA со ссылкой на координационный совет банков Ирана.
"Согласно заявлению координационного совета банков, в связи с закрытием Тегеранской фондовой биржи... в среду, 18 июня, будут функционировать 50% отделений банков-членов этого совета в Тегеране... наряду с отделениями поддержки головного офиса", - говорится в сообщении агентства.
ISNA уточняет, что названия действующих отделений указаны на сайте каждого банка. По информации агентства, отделения будут открыты для обслуживания клиентов с 8.00 до 12.00 по местному времени (с 7.30 до 11.30 мск).
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.