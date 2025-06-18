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Партию гумпомощи передали полицейские Ингушетии в зону СВО - РИА Новости, 18.06.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:12 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/svo-2023580824.html
Партию гумпомощи передали полицейские Ингушетии в зону СВО
Партию гумпомощи передали полицейские Ингушетии в зону СВО - РИА Новости, 18.06.2025
Партию гумпомощи передали полицейские Ингушетии в зону СВО
Мотоциклы, бензогенераторы, мобильные электростанции и другое оборудование передали сотрудники полиции Ингушетии военнослужащим, участвующим в специальной... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:12:00+03:00
2025-06-18T14:12:00+03:00
надежные люди
республика ингушетия
сво
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НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Мотоциклы, бензогенераторы, мобильные электростанции и другое оборудование передали сотрудники полиции Ингушетии военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, сообщило МВД по региону. "По инициативе министра внутренних дел по Республике Ингушетия генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина личный состав ведомства, а также ветераны органов внутренних дел и члены Общественного совета приняли участие в сборе средств на покупку мотоциклов, мобильных электростанций, бензиновых генераторов, маскировочных сетей, инструментов и другого оборудования, необходимого для обеспечения быта на передовой", - говорится в сообщении. Отмечается, что доставку гуманитарного груза бойцам осуществят члены регионального отделения Народного фронта.
https://ria.ru/20250618/svo-2023559425.html
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республика ингушетия, сво
Надежные люди, Республика Ингушетия, СВО
Партию гумпомощи передали полицейские Ингушетии в зону СВО

Полицейские Ингушетии передали в зону СВО мотоциклы и мобильные электростанции

© Фото : МВД по Республике ИнгушетияМотоциклы и мобильные электростанции
Мотоциклы и мобильные электростанции - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : МВД по Республике Ингушетия
Мотоциклы и мобильные электростанции
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НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Мотоциклы, бензогенераторы, мобильные электростанции и другое оборудование передали сотрудники полиции Ингушетии военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, сообщило МВД по региону.
"По инициативе министра внутренних дел по Республике Ингушетия генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина личный состав ведомства, а также ветераны органов внутренних дел и члены Общественного совета приняли участие в сборе средств на покупку мотоциклов, мобильных электростанций, бензиновых генераторов, маскировочных сетей, инструментов и другого оборудования, необходимого для обеспечения быта на передовой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доставку гуманитарного груза бойцам осуществят члены регионального отделения Народного фронта.
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Надежные людиРеспублика ИнгушетияСВО
 
 
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