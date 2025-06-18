https://ria.ru/20250618/svo-2023580824.html
Партию гумпомощи передали полицейские Ингушетии в зону СВО
Партию гумпомощи передали полицейские Ингушетии в зону СВО - РИА Новости, 18.06.2025
Партию гумпомощи передали полицейские Ингушетии в зону СВО
Мотоциклы, бензогенераторы, мобильные электростанции и другое оборудование передали сотрудники полиции Ингушетии военнослужащим, участвующим в специальной... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:12:00+03:00
2025-06-18T14:12:00+03:00
2025-06-18T14:12:00+03:00
надежные люди
республика ингушетия
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023561696_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eb1f5cc9ac475a30765cf3b1c746776e.jpg
НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Мотоциклы, бензогенераторы, мобильные электростанции и другое оборудование передали сотрудники полиции Ингушетии военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, сообщило МВД по региону. "По инициативе министра внутренних дел по Республике Ингушетия генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина личный состав ведомства, а также ветераны органов внутренних дел и члены Общественного совета приняли участие в сборе средств на покупку мотоциклов, мобильных электростанций, бензиновых генераторов, маскировочных сетей, инструментов и другого оборудования, необходимого для обеспечения быта на передовой", - говорится в сообщении. Отмечается, что доставку гуманитарного груза бойцам осуществят члены регионального отделения Народного фронта.
https://ria.ru/20250618/svo-2023559425.html
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023561696_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e2291758be859add2aa7271e87b2f29f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, сво
Надежные люди, Республика Ингушетия, СВО
Партию гумпомощи передали полицейские Ингушетии в зону СВО
Полицейские Ингушетии передали в зону СВО мотоциклы и мобильные электростанции
НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Мотоциклы, бензогенераторы, мобильные электростанции и другое оборудование передали сотрудники полиции Ингушетии военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, сообщило МВД по региону.
"По инициативе министра внутренних дел по Республике Ингушетия генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина личный состав ведомства, а также ветераны органов внутренних дел и члены Общественного совета приняли участие в сборе средств на покупку мотоциклов, мобильных электростанций, бензиновых генераторов, маскировочных сетей, инструментов и другого оборудования, необходимого для обеспечения быта на передовой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доставку гуманитарного груза бойцам осуществят члены регионального отделения Народного фронта.