https://ria.ru/20250618/svo-2023559425.html

Крупную партию посылок из Магадана доставили волонтеры в зону СВО

Крупную партию посылок из Магадана доставили волонтеры в зону СВО - РИА Новости, 18.06.2025

Крупную партию посылок из Магадана доставили волонтеры в зону СВО

Волонтеры доставили в зону СВО крупную партию посылок из Магаданской области: технику, маскировочные сети, средства радиоэлектронной борьбы. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:09:00+03:00

2025-06-18T13:09:00+03:00

2025-06-18T13:09:00+03:00

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МАГАДАН, 18 июн - РИА Новости. Волонтеры доставили в зону СВО крупную партию посылок из Магаданской области: технику, маскировочные сети, средства радиоэлектронной борьбы. "Посылки из дома, от работодателя, масксети от "Сети 49", нужное на сегодня оборудование и средства связи доставили ребятам. Уже вечером все это отправилось к парням на передовую… РЭБ от коллег, решивших помочь медику и собравших средства, приобрели и доставили волонтеры Штаба сбора помощи солдатам", – сообщает волонтерский Telegram-канал "Сети 49". Дополняется, что доставлены также посылки от правительства Магаданской области.

https://ria.ru/20250617/svo-2023249724.html

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общество, магаданская область, магадан, сво