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Крупную партию посылок из Магадана доставили волонтеры в зону СВО - РИА Новости, 18.06.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
13:09 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/svo-2023559425.html
Крупную партию посылок из Магадана доставили волонтеры в зону СВО
Крупную партию посылок из Магадана доставили волонтеры в зону СВО - РИА Новости, 18.06.2025
Крупную партию посылок из Магадана доставили волонтеры в зону СВО
Волонтеры доставили в зону СВО крупную партию посылок из Магаданской области: технику, маскировочные сети, средства радиоэлектронной борьбы. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:09:00+03:00
2025-06-18T13:09:00+03:00
надежные люди
общество
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магадан
сво
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МАГАДАН, 18 июн - РИА Новости. Волонтеры доставили в зону СВО крупную партию посылок из Магаданской области: технику, маскировочные сети, средства радиоэлектронной борьбы. "Посылки из дома, от работодателя, масксети от "Сети 49", нужное на сегодня оборудование и средства связи доставили ребятам. Уже вечером все это отправилось к парням на передовую… РЭБ от коллег, решивших помочь медику и собравших средства, приобрели и доставили волонтеры Штаба сбора помощи солдатам", – сообщает волонтерский Telegram-канал "Сети 49". Дополняется, что доставлены также посылки от правительства Магаданской области.
https://ria.ru/20250617/svo-2023249724.html
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общество, магаданская область, магадан, сво
Надежные люди, Общество, Магаданская область, Магадан, СВО
Крупную партию посылок из Магадана доставили волонтеры в зону СВО

Волонтеры доставили в зону СВО крупную партию посылок из Магаданской области

© Фото : Сети 49/TelegramПартия посылок из Магаданской области для бойцов СВО
Партия посылок из Магаданской области для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Сети 49/Telegram
Партия посылок из Магаданской области для бойцов СВО
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МАГАДАН, 18 июн - РИА Новости. Волонтеры доставили в зону СВО крупную партию посылок из Магаданской области: технику, маскировочные сети, средства радиоэлектронной борьбы.
"Посылки из дома, от работодателя, масксети от "Сети 49", нужное на сегодня оборудование и средства связи доставили ребятам. Уже вечером все это отправилось к парням на передовую… РЭБ от коллег, решивших помочь медику и собравших средства, приобрели и доставили волонтеры Штаба сбора помощи солдатам", – сообщает волонтерский Telegram-канал "Сети 49".
Дополняется, что доставлены также посылки от правительства Магаданской области.
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