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В Роспотребнадзоре рассказали, кому не рекомендуется есть суши
В Роспотребнадзоре рассказали, кому не рекомендуется есть суши - РИА Новости, 18.06.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, кому не рекомендуется есть суши
Суши не следует есть беременным женщинам, детям до трех лет, людям с ослабленным иммунитетом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T03:13:00+03:00
2025-06-18T03:13:00+03:00
2025-06-18T03:13:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Суши не следует есть беременным женщинам, детям до трех лет, людям с ослабленным иммунитетом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в Международный день суши. "Суши не рекомендуется употреблять беременным женщинам, детям до трех лет, а также людям с ослабленным иммунитетом и аллергией на морепродукты", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что потребление суши необходимо ограничить при наличии таких заболеваний, как сахарный диабет, гастрит, холецистит, панкреатит, патологии органов желудочно-кишечного тракта, острых инфекционных заболеваний. "Перед покупкой проверьте дату изготовления продукции – суши лучше всего съесть в течение 24 часов после приготовления. Убедитесь, что упаковка целая и не повреждена - это поможет избежать попадания бактерий и загрязнений", - рассказали в ведомстве. Там отметили, что при выборе суши необходимо обращать внимание на внешний вид. Рис должен быть белым и слегка блестящим, а рыба - свежей и яркой. "Избегайте блюд с потемневшими или сухими ингредиентами. Если вы заказываете роллы в ресторане, выбирайте заведения с хорошей репутацией и положительными отзывами", - пояснили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре отметили, что суши должны храниться при правильной температуре, поэтому при покупке готовых блюд нужно убедиться, что они находятся в холодильнике. "При заказе блюд японской кухни на дом убедитесь, что доставка осуществляется в надлежащих условиях", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250613/okroshka-2022569042.html
https://ria.ru/20250610/morozhennoe-2021913507.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали, кому не рекомендуется есть суши
Роспотребнадзор: суши не следует есть беременным женщинам и детям до трех лет
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Суши не следует есть беременным женщинам, детям до трех лет, людям с ослабленным иммунитетом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в Международный день суши.
"Суши не рекомендуется употреблять беременным женщинам, детям до трех лет, а также людям с ослабленным иммунитетом и аллергией на морепродукты", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что потребление суши необходимо ограничить при наличии таких заболеваний, как сахарный диабет, гастрит, холецистит, панкреатит, патологии органов желудочно-кишечного тракта, острых инфекционных заболеваний.
"Перед покупкой проверьте дату изготовления продукции – суши лучше всего съесть в течение 24 часов после приготовления. Убедитесь, что упаковка целая и не повреждена - это поможет избежать попадания бактерий и загрязнений", - рассказали в ведомстве.
Там отметили, что при выборе суши необходимо обращать внимание на внешний вид. Рис должен быть белым и слегка блестящим, а рыба - свежей и яркой.
"Избегайте блюд с потемневшими или сухими ингредиентами. Если вы заказываете роллы в ресторане, выбирайте заведения с хорошей репутацией и положительными отзывами", - пояснили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре
отметили, что суши должны храниться при правильной температуре, поэтому при покупке готовых блюд нужно убедиться, что они находятся в холодильнике.
"При заказе блюд японской кухни на дом убедитесь, что доставка осуществляется в надлежащих условиях", - добавили в ведомстве.