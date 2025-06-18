https://ria.ru/20250618/sud-2023565000.html

Соцсеть X подала в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк, пишет Time

Соцсеть X подала в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк, пишет Time - РИА Новости, 18.06.2025

Соцсеть X подала в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк, пишет Time

Соцсеть X миллиардера Илона Маска подала в суд на генпрокурора американского штата Нью-Йорк Летицию Джеймс с целью оспорить новый закон о борьбе с разжиганием... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:27:00+03:00

2025-06-18T13:27:00+03:00

2025-06-18T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Соцсеть X миллиардера Илона Маска подала в суд на генпрокурора американского штата Нью-Йорк Летицию Джеймс с целью оспорить новый закон о борьбе с разжиганием ненависти с позиции свободы слова, пишет журнал Time со ссылкой на судебные документы. "Корпорация Маска X подала жалобу на генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс, утверждая, что закон штата S895B, известный как "Закон о прекращении сокрытия ненависти", и вступающий в силу на этой неделе, является нарушением конституций США и Нью-Йорка", - говорится в статье. Сам закон, по данным журнала, потребует от владеющих соцсетями компаний дважды в год отчитываться о практике модерации контента, в частности - о борьбе с разжиганием ненависти, экстремизмом, дезинформацией, онлайн-травлей и иностранным политическим вмешательством. Однако с точки зрения X подобные меры грубо вмешиваются в редакционный процесс модерации контента медиаресурсами. "Решение о том, какой контент должен появляться на платформе социальных сетей - это вопрос, который среди разумных людей вызывает серьезные споры о том, где провести правильную пресловутую черту. Это не та роль, которую может играть правительство", - цитирует журнал жалобу компании. В своей жалобе компания X также назвала требуемое раскрытие данных "нарушением Первой поправки конституции США", которая гарантирует свободу слова в стране. X также требует принудительного раскрытия сведений вроде штрафа в размере 15 тысяч долларов в день для компаний, допустивших нарушение, и их аннулирования. Отмечается, что в апреле X также оспорила в суде запрет штата Миннесота на использование deepfake-технологий для влияния на ход выборов, заявив, что закон криминализирует юмор и подводит соцсети под уголовную ответственность за действия пользователей.

https://ria.ru/20250415/openai-2011447341.html

https://ria.ru/20250404/evrosoyuz-2009227588.html

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в мире, технологии, нью-йорк (город), сша, миннесота, илон маск