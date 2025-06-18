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Госдума отклонила проект об ограничении права ЦБ повышать ключевую ставку - РИА Новости, 18.06.2025
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13:47 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/stavka-2023571575.html
Госдума отклонила проект об ограничении права ЦБ повышать ключевую ставку
Госдума отклонила проект об ограничении права ЦБ повышать ключевую ставку - РИА Новости, 18.06.2025
Госдума отклонила проект об ограничении права ЦБ повышать ключевую ставку
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, направленный на ограничение права Банка России повышать ключевую ставку. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:47:00+03:00
2025-06-18T13:47:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, направленный на ограничение права Банка России повышать ключевую ставку. Документ внесен группой депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду". Он обязывает Банк России с 1 января 2026 года согласовывать с Госдумой повышение ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт), а также в случае, когда ее рост в полтора раза превышает размер годовой инфляции за предыдущий год. Это позволит снизить вероятность чрезмерного воздействия негативных решений на экономику и создаст дополнительный механизм подотчетности за действиями ЦБ в целях учета мнений различных групп участников экономической системы, сказано в пояснительной записке. В ней также отмечается, что предлагаемые изменения предотвратят ситуации, когда чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики приводит к сокращению инвестиций, росту стоимости обслуживания долгов и снижению доступности финансовых ресурсов для предприятий и населения. Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и комитет Госдумы по финансовому рынку. Они обратили внимание, что данная законодательная инициатива не учитывает конституционно-правовой статус Банка России, который осуществляет свою основную функцию по защите и обеспечению устойчивости рубля независимо от органов государственной власти. При этом комитет считает, что реализация предлагаемых в законопроекте новелл "нарушит принцип независимости Банка России, создав риск необоснованного вмешательства в его деятельность со стороны Государственной Думы". А кабмин допускает, что такие ограничения приведут к тому, что ЦБ "не сможет обеспечивать стабильность" финансового рынка России, в том числе в ситуациях, требующих оперативного принятия решений.
https://ria.ru/20250618/stavka-2023454297.html
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экономика, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Госдума отклонила проект об ограничении права ЦБ повышать ключевую ставку

Госдума отклонила законопроект об ограничении права ЦБ повышать ключевую ставку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, направленный на ограничение права Банка России повышать ключевую ставку.
Документ внесен группой депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду". Он обязывает Банк России с 1 января 2026 года согласовывать с Госдумой повышение ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт), а также в случае, когда ее рост в полтора раза превышает размер годовой инфляции за предыдущий год.
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Это позволит снизить вероятность чрезмерного воздействия негативных решений на экономику и создаст дополнительный механизм подотчетности за действиями ЦБ в целях учета мнений различных групп участников экономической системы, сказано в пояснительной записке. В ней также отмечается, что предлагаемые изменения предотвратят ситуации, когда чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики приводит к сокращению инвестиций, росту стоимости обслуживания долгов и снижению доступности финансовых ресурсов для предприятий и населения.
Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и комитет Госдумы по финансовому рынку. Они обратили внимание, что данная законодательная инициатива не учитывает конституционно-правовой статус Банка России, который осуществляет свою основную функцию по защите и обеспечению устойчивости рубля независимо от органов государственной власти.
При этом комитет считает, что реализация предлагаемых в законопроекте новелл "нарушит принцип независимости Банка России, создав риск необоснованного вмешательства в его деятельность со стороны Государственной Думы". А кабмин допускает, что такие ограничения приведут к тому, что ЦБ "не сможет обеспечивать стабильность" финансового рынка России, в том числе в ситуациях, требующих оперативного принятия решений.
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ЭкономикаРоссияГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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