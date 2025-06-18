https://ria.ru/20250618/stavka-2023571575.html

Госдума отклонила проект об ограничении права ЦБ повышать ключевую ставку

Госдума отклонила проект об ограничении права ЦБ повышать ключевую ставку - РИА Новости, 18.06.2025

Госдума отклонила проект об ограничении права ЦБ повышать ключевую ставку

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, направленный на ограничение права Банка России повышать ключевую ставку. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:47:00+03:00

2025-06-18T13:47:00+03:00

2025-06-18T13:47:00+03:00

экономика

россия

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, направленный на ограничение права Банка России повышать ключевую ставку. Документ внесен группой депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду". Он обязывает Банк России с 1 января 2026 года согласовывать с Госдумой повышение ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт), а также в случае, когда ее рост в полтора раза превышает размер годовой инфляции за предыдущий год. Это позволит снизить вероятность чрезмерного воздействия негативных решений на экономику и создаст дополнительный механизм подотчетности за действиями ЦБ в целях учета мнений различных групп участников экономической системы, сказано в пояснительной записке. В ней также отмечается, что предлагаемые изменения предотвратят ситуации, когда чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики приводит к сокращению инвестиций, росту стоимости обслуживания долгов и снижению доступности финансовых ресурсов для предприятий и населения. Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и комитет Госдумы по финансовому рынку. Они обратили внимание, что данная законодательная инициатива не учитывает конституционно-правовой статус Банка России, который осуществляет свою основную функцию по защите и обеспечению устойчивости рубля независимо от органов государственной власти. При этом комитет считает, что реализация предлагаемых в законопроекте новелл "нарушит принцип независимости Банка России, создав риск необоснованного вмешательства в его деятельность со стороны Государственной Думы". А кабмин допускает, что такие ограничения приведут к тому, что ЦБ "не сможет обеспечивать стабильность" финансового рынка России, в том числе в ситуациях, требующих оперативного принятия решений.

https://ria.ru/20250618/stavka-2023454297.html

https://ria.ru/20250618/manturov-2023449521.html

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экономика, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)