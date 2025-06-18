https://ria.ru/20250618/starovoyt-2023532713.html

Старовойт рассказал о планах по поставкам новых отечественных самолетов

Старовойт рассказал о планах по поставкам новых отечественных самолетов - РИА Новости, 18.06.2025

Старовойт рассказал о планах по поставкам новых отечественных самолетов

Российские авиакомпании готовы уже сегодня авансировать покупку отечественных самолетов, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:38:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании готовы уже сегодня авансировать покупку отечественных самолетов, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "В наших планах поставка новых отечественных судов. Причем важно отметить, что наши авиакомпании готовы уже сегодня авансировать покупку и приобретение наших отечественных судов", - сообщил Старовойт в интервью "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250428/samolety-2013903948.html

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экономика, россия, роман старовойт