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Старовойт рассказал о планах по поставкам новых отечественных самолетов - РИА Новости, 18.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
11:38 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/starovoyt-2023532713.html
Старовойт рассказал о планах по поставкам новых отечественных самолетов
Старовойт рассказал о планах по поставкам новых отечественных самолетов - РИА Новости, 18.06.2025
Старовойт рассказал о планах по поставкам новых отечественных самолетов
Российские авиакомпании готовы уже сегодня авансировать покупку отечественных самолетов, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:38:00+03:00
2025-06-18T11:38:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
роман старовойт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании готовы уже сегодня авансировать покупку отечественных самолетов, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "В наших планах поставка новых отечественных судов. Причем важно отметить, что наши авиакомпании готовы уже сегодня авансировать покупку и приобретение наших отечественных судов", - сообщил Старовойт в интервью "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250428/samolety-2013903948.html
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экономика, россия, роман старовойт
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Роман Старовойт
Старовойт рассказал о планах по поставкам новых отечественных самолетов

Старовойт: авиакомпании РФ готовы авансировать покупку отечественных самолетов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Роман Старовойт
Министр транспорта РФ Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Министр транспорта РФ Роман Старовойт . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании готовы уже сегодня авансировать покупку отечественных самолетов, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"В наших планах поставка новых отечественных судов. Причем важно отметить, что наши авиакомпании готовы уже сегодня авансировать покупку и приобретение наших отечественных судов", - сообщил Старовойт в интервью "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Самолет - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Россия должна быть обеспечена отечественными самолетами, заявил Старовойт
28 апреля, 18:13
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияРоман Старовойт
 
 
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