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США направят третий авианосец на Ближний Восток, сообщил CNN - РИА Новости, 18.06.2025
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19:50 18.06.2025 (обновлено: 20:02 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/ssha-2023688612.html
США направят третий авианосец на Ближний Восток, сообщил CNN
США направят третий авианосец на Ближний Восток, сообщил CNN - РИА Новости, 18.06.2025
США направят третий авианосец на Ближний Восток, сообщил CNN
США направят третий авианосец в район Ближнего Востока на фоне конфликта между Израилем и Ираном, сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:50:00+03:00
2025-06-18T20:02:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
крейг мюррей
казем джалали
ford motor
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ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. США направят третий авианосец в район Ближнего Востока на фоне конфликта между Израилем и Ираном, сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники. По данным канала, авианосная ударная группа во главе с USS Ford должна прибыть в зону командования Европейского командования ВС США на следующей неделе. Несмотря на то что её развертывание было запланировано ещё в прошлом году, ожидается, что в ближайшее время она войдёт в восточное Средиземноморье неподалеку от побережья Израиля. Одновременно в регион также движется другой авианосец, который либо присоединится к кораблю USS Carl Vinson, либо заменит его, отмечает CNN. Американские авианосцы служат инструментом проекции силы и первыми направляются в зоны кризисов. Они несут десятки истребителей, способных наносить удары и перехватывать ракеты и беспилотники, а сопровождающие корабли, обеспечивают защиту от угроз с воздуха, с поверхности и из-под воды. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/isna-2023686043.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, ford motor, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Казем Джалали, Ford Motor, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США направят третий авианосец на Ближний Восток, сообщил CNN

CNN: США направят третий авианосец в зону конфликта Израиля и Ирана

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. США направят третий авианосец в район Ближнего Востока на фоне конфликта между Израилем и Ираном, сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По данным канала, авианосная ударная группа во главе с USS Ford должна прибыть в зону командования Европейского командования ВС США на следующей неделе. Несмотря на то что её развертывание было запланировано ещё в прошлом году, ожидается, что в ближайшее время она войдёт в восточное Средиземноморье неподалеку от побережья Израиля.
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Одновременно в регион также движется другой авианосец, который либо присоединится к кораблю USS Carl Vinson, либо заменит его, отмечает CNN.
Американские авианосцы служат инструментом проекции силы и первыми направляются в зоны кризисов. Они несут десятки истребителей, способных наносить удары и перехватывать ракеты и беспилотники, а сопровождающие корабли, обеспечивают защиту от угроз с воздуха, с поверхности и из-под воды.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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В миреИранИзраильСШАДональд ТрампКрейг МюррейКазем ДжалалиFord MotorВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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