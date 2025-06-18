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Глава РФПИ рассказал о процессе улучшения отношений США и России - РИА Новости, 18.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
17:01 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/ssha-2023631876.html
Глава РФПИ рассказал о процессе улучшения отношений США и России
Глава РФПИ рассказал о процессе улучшения отношений США и России - РИА Новости, 18.06.2025
Глава РФПИ рассказал о процессе улучшения отношений США и России
Сейчас идет очень важный диалог и процесс улучшения отношений американского общества и компаний к России, сообщил РИА Новости глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:01:00+03:00
2025-06-18T17:01:00+03:00
пмэф-2025
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Сейчас идет очень важный диалог и процесс улучшения отношений американского общества и компаний к России, сообщил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Сейчас идет очень важный диалог и очень важный процесс улучшения отношений американского общества, американских компаний к России", - сказал он в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ рассказал о процессе улучшения отношений США и России

Глава РФПИ Дмитриев: идет важный диалог по улучшению отношения США к России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Сейчас идет очень важный диалог и процесс улучшения отношений американского общества и компаний к России, сообщил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Сейчас идет очень важный диалог и очень важный процесс улучшения отношений американского общества, американских компаний к России", - сказал он в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Глава РФПИ рассказал о желании компаний из США взаимодействовать с Россией
Вчера, 16:54
 
ПМЭФ-2025РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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