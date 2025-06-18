https://ria.ru/20250618/ssha-2023631876.html

Глава РФПИ рассказал о процессе улучшения отношений США и России

Глава РФПИ рассказал о процессе улучшения отношений США и России - РИА Новости, 18.06.2025

Глава РФПИ рассказал о процессе улучшения отношений США и России

Сейчас идет очень важный диалог и процесс улучшения отношений американского общества и компаний к России, сообщил РИА Новости глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:01:00+03:00

2025-06-18T17:01:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Сейчас идет очень важный диалог и процесс улучшения отношений американского общества и компаний к России, сообщил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Сейчас идет очень важный диалог и очень важный процесс улучшения отношений американского общества, американских компаний к России", - сказал он в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире