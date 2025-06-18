https://ria.ru/20250618/ssha-2023610608.html

Опрос показал отношение американцев к конфликту Израиля и Ирана

Опрос показал отношение американцев к конфликту Израиля и Ирана - РИА Новости, 18.06.2025

Опрос показал отношение американцев к конфликту Израиля и Ирана

Около 37% американцев считают, что конфликт Израиля и Ирана негативно скажется на безопасности самих США, следует из результатов исследования компании YouGov. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:45:00+03:00

2025-06-18T15:45:00+03:00

2025-06-18T15:45:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Около 37% американцев считают, что конфликт Израиля и Ирана негативно скажется на безопасности самих США, следует из результатов исследования компании YouGov. По данным компании, 14% респондентов выразили мнение, что США станут безопаснее с связи с иранско-израильским конфликтом. Еще 22% опрошенных заявили, что ситуация для безопасности США не изменится, 27% не выразили уверенности в той или иной позиции. С учетом политических предпочтений, только 4% сторонников Демократической партии посчитали, что США станут безопаснее в результате конфликта - против 51% респондентов противоположного мнения. Среди сторонников Республиканской партии мнения разошлись менее однозначно - 27% заявили, что безопасность США изменится в позитивную сторону, тогда как 25% озвучили обратную позицию. Также 20% демократов и 25% республиканцев выразили уверенность в сохранении статус-кво. Только 4% демократов посчитали, что атаки Израиля и Ирана сделают Штаты безопаснее. При этом 51% согласился с тем, что конфликт сделает Ближний Восток менее безопасным. Обратное заявили лишь 15% респондентов, еще 12% согласились с тем, что изменений в уровне безопасности региона не последует. А 23% не смогли выразить четкое мнение по вопросу. Исследование проводилось 18 июня, в нем принял участие 3471 совершеннолетний житель США, погрешность не указывается. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250618/ssha-2023529825.html

https://ria.ru/20250617/pentagon-2023236571.html

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в мире, израиль, иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте