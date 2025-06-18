https://ria.ru/20250618/ssha-2023529825.html

NBC: США не видят признаков, что Иран может атаковать американские базы

NBC: США не видят признаков, что Иран может атаковать американские базы - РИА Новости, 18.06.2025

NBC: США не видят признаков, что Иран может атаковать американские базы

США не видят признаков того, что Иран может атаковать американские базы на Ближнем Востоке в ближайшее время, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:32:00+03:00

2025-06-18T11:32:00+03:00

2025-06-18T11:32:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США не видят признаков того, что Иран может атаковать американские базы на Ближнем Востоке в ближайшее время, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников. "Иран готов для нанесения ударов по базам США и (военным - ред.) объектам на Ближнем Востоке, если он захочет,... но нет признаков того, что это может произойти в ближайшее время", - заявили телеканалу два неназваных американских чиновника. Как отметили NBC чиновники, опасение того, что Иран или его "сподвижники" могут атаковать американские базы, возросло после начала ударов Израиля по территории Ирана на прошлой неделе. По словам телеканала, американские базы и военные объекты находятся в степени максимальной готовности уже несколько месяцев. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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в мире, иран, израиль, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте