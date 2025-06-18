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В США забили тревогу из-за планов окружения Трампа по Ирану

В США забили тревогу из-за планов окружения Трампа по Ирану - РИА Новости, 18.06.2025

В США забили тревогу из-за планов окружения Трампа по Ирану

Советники президента США Дональда Трампа сознательно дезинформируют его, чтобы подтолкнуть к военному столкновению с Ираном на стороне Израиля, заявил бывший... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T06:05:00+03:00

2025-06-18T06:05:00+03:00

2025-06-18T06:05:00+03:00

в мире

иран

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израиль

дональд трамп

ларри джонсон

али хаменеи

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа сознательно дезинформируют его, чтобы подтолкнуть к военному столкновению с Ираном на стороне Израиля, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала DeepDive."Трампу сообщают (Советники — Прим. Ред), что Иран — это пустяк, что у него закончились ракеты или они почти закончились, и если они совсем закончатся, то он станет полностью уязвимым и беззащитным", — сказал эксперт.По его словам, президент Трамп не получает точные данные о реальном положении дел, из-за чего уверен в подавляющем техническом превосходстве США и Израиля над Ираном, которого на самом деле нет."У нас нет хорошей разведки, у нас нет георадара, который бы сообщал нам, сколько ракет они (Иранцы — Прим. Ред) хранят в своих туннелях и зарыли в своих горах", — сказал Джонсон.Аналитик считает, что такой подход привел к серьезной недооценке Ирана, что может стоить США победы в возможном противостоянии. Он привел в пример войны во Вьетнаме, Корее и Афганистане, где Вашингтон не смог добиться успеха, несмотря на многочисленные усилия.Во вторник президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана "безоговорочной капитуляции". Он добавил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Хозяин Белого дома заявил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что терпение Соединенных Штатов "на исходе".Ранее США начали перебрасывать авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. При этом Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у Исламской республики средства слежения и ПВО.

https://ria.ru/20250618/tramp-2023452265.html

https://ria.ru/20250618/tramp-2023455033.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, ларри джонсон, али хаменеи, центральное разведывательное управление (цру), война израиля и ирана: последние новости о конфликте